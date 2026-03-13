viernes 13 de marzo de 2026
13 de marzo de 2026 - 09:51

Tercer viaje en cinco días: Milei y su cargada agenda libertaria en Madrid

Después del Argentina Week en Nueva York y de la asunción presidencial de Kast en Chile, el presidente Javier Milei voló a España para sumarse al Foro Económico de Madrid.

El presidente Javier Milei, una de las grandes personalidades presentes en el Madrid Economic Forum 2026.

El presidente Javier Milei, una de las grandes personalidades presentes en el Madrid Economic Forum 2026.

En la medianoche del jueves, Javier Milei inició su tercer viaje internacional en un puñado de días. De regreso de Nueva York -donde el martes habló ante una decena de empresarios en Argentina Week- y participar en la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile, el sábado 14 expondrá en Madrid, durante el Foro Económico de esa ciudad.

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La agenda de Milei en Madrid

Salvo en la tarde y la noche de este viernes, en que -según Noticias Argentinas- no tiene actividades previstas, a Milei lo espera un sábado de “superacción”.

A las 10 (hora argentina) se reunirá con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, Santiago Abascal, con quien Milei mantiene una relación personal. El líder de derecha se presenta como uno de los candidatos a suceder en el Gobierno al socialista Pedro Sánchez.

Luego, se encontrará con el economista Jesús Huerta de Soto, uno de los más admirados por el mandatario argentino y a quien el año pasado condecoró con la Orden de Mayo.

A las 16:15, disertará en el Madrid Economic Forum 2026, donde repasará sus dos años de gestión, los principales cambios que pudo en marcha y las reformas pendientes. Se estima que más allá de esta enumeración, la “batalla cultural” estará presente en su discurso ya que lo escuchará un público muy afín a las ideas libertarias.

Finalmente, más tarde recibirá un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises, economista considerado el “padre” de la Escuela Austríaca, de parte de Philipp Bagus, profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Horas después, Milei ya estará de regreso a Buenos Aires, donde aterrizará en la mañana del domingo.

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Al igual que en sus visitas anteriores, la agenda presidencial no incluye reuniones con el presidente español Pedro Sánchez ni con miembros del Gobierno del PSOE.

Fuente Agencia DIB

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