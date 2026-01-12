"Otra mentira más": la AFA le respondió a la titular de la cooperadora del Hospital Penna

Luego de que representantes de la Cooperadora del Hospital Penna señalaran que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) no había enviado todo el dinero comprometido por la realización del partido de fútbol entre las selecciones Mayor y Sub 20 para colaborar con Bahía Blanca -luego de la inundación del 7 de marzo-, desde la entidad madre del fútbol argentino expresaron su “repudio absoluto” ante lo denunciado y expusieron una serie de cifras para mostrar los envíos realizados a la ciudad y el uso que se les dio desde el centro de salud.

Según explica el diario La Nueva , durante el fin de semana la titular de la cooperadora del hospital, María del Carmen Martí , había dicho a medios nacionales que desde la AFA les habían dicho que les iban a enviar $ 701 millones. "Recibimos 593 millones; no sabemos qué pasó".

Bajo el título “otra mentira más”, la AFA expresó mediante un comunicado “su repudio absoluto a la campaña mediática de difamación que llevan adelante algunos medios de comunicación y refleja aquí el comunicado oficial realizado en el día de la fecha por la Dirección del Hospital Penna de Bahía Blanca, en donde deja expresamente claro que el dinero recaudado de manera benéfica fue girado en tiempo y forma por la asociación”.

La publicación comparte el comunicado del Penna, y cierra: “Asimismo, la Casa del Fútbol Argentino, manifiesta una vez más su compromiso solidario dejando en claro que sin ningún tipo de necesidad, la AFA llevó adelante una acción que debería haberse realizado desde los organismos públicos y gubernamentales”.

El comunicado del Hospital Penna

De acuerdo con el comunicado del Penna, “en virtud del acontecimiento público que se conoció este fin de semana, la Dirección del Hospital José M. Penna informa que como resultado del partido realizado por la selección de fútbol mayor de nuestro país en el marco de la campaña solidaria ‘Juntos por Bahía’, recibió transferencias de distintos montos, en distintos tiempos, intermediadas por la Cooperadora de este hospital. El monto total fue informado oportunamente y luego comunicado a través de la conferencia de prensa que se realizó en nuestra ciudad al momento de la entrega”.

Según el hospital, “el organismo organizador del evento, expresó y comunicó que parte del monto de la donación total correspondía a actividades que ciertos proveedores del evento no cobraban a la AFA, por lo que eran tenidos en cuenta como parte del monto total pero que no representaban un aporte económico a transferir a la cooperadora de este hospital, como lo fue el operativo policial y logístico y sanitario, la plataforma venta de entradas, sonido, pantalla, grupo electrógeno, las apertura de las instalaciones, entre otros”.

Y a modo de cierre, “entendemos que dicha situación está completamente saldada, y aprovechamos esta situación para expresar nuevamente nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de la reconstrucción de nuestra ciudad, luego de un momento tan difícil para toda la comunidad”.

La dirección del Penna compartió además un detalle de “la utilización del monto donado, que fue de vital importancia para reconstruir el hospital": quirófano, $ 185.547.474,46; refacciones, $ 160.793.662,10; neonatología, $ 51.258.169,98; oftalmología, $ 36.658.879,62; equipamientos varios, $ 33.026.222,03; partos, $ 32.995.238,80; guardia, $ 32.623.875,00; esterilización, $ 30.767.803,23; terapia, $ 14.874.772,92; gasto impositivo, $ 2.899.048,00; clínica médica, $ 2.783.829,40. El total: 584.228.975,54, aunque aclara que resta afectar la última partida ingresada.

La denuncia de la Cooperadora del Penna

Según La Nueva, durante el fin de semana Martí había dicho que desde la AFA les habían dicho que les iban a enviar $ 701 millones, producto del partido entre las selecciones Mayor y Sub 20. "Recibimos 593 millones; no sabemos qué pasó. En la cooperadora tenemos que dejar en actas lo que pasó. Si no lo devuelven, que hagan una nota de que se lo quedaron, tenemos que dejar en actas que fue lo que pasó”.

Además, dice La Nueva, Martí señaló que se enviaron notas para poder tener una respuesta, y que les contestaron que “se iban a ocupar” del tema. Sin embargo, lo ocurrido nunca había sido aclarado. “No vamos a ir a la Justicia. Valoramos la ayuda que nos dieron los jugadores. Tenemos que tener las cuentas claras”, explicó.

Fuente: Agencia DIB