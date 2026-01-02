Oficializaron la renuncia de Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización

Sotelo con el papa Francisco, en octubre de 2024.

El Gobierno nacional aceptó la renuncia del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien presentó su dimisión al cargo el pasado 2 de diciembre para asumir como legislador provincial.

La formalización de la renuncia de Sotelo quedo oficializada este viernes en el Decreto 937/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

aviso_337039 Agosto de 2024 Sotelo, de 30 años, había llegado al cargo de secretario de Culto y Civilización en agosto de 2024. Fue el vínculo con el papa Francisco en sus últimos días y de hecho asistió en abril del año pasado al funeral del pontífice.

Cuando se presentaron las listas para competir en las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, Sotelo ya había anunciado que se iba a alejar del cargo si era electo diputado provincial.

El dirigente libertario reporta al asesor presidencial Santiago Caputo, que de esta manera pierde otra ficha dentro del Gabinete. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







