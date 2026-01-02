viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 10:49

Oficializaron la renuncia de Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización

El libertario había presentado su dimisión el 2 de diciembre para jurar como diputado provincial por La Libertad Avanza.

Por Agencia DIB
Sotelo con el papa Francisco, en octubre de 2024.

El Gobierno nacional aceptó la renuncia del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien presentó su dimisión al cargo el pasado 2 de diciembre para asumir como legislador provincial.

La formalización de la renuncia de Sotelo quedo oficializada este viernes en el Decreto 937/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Agosto de 2024

Sotelo, de 30 años, había llegado al cargo de secretario de Culto y Civilización en agosto de 2024. Fue el vínculo con el papa Francisco en sus últimos días y de hecho asistió en abril del año pasado al funeral del pontífice.

Cuando se presentaron las listas para competir en las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, Sotelo ya había anunciado que se iba a alejar del cargo si era electo diputado provincial.

El dirigente libertario reporta al asesor presidencial Santiago Caputo, que de esta manera pierde otra ficha dentro del Gabinete.

Fuente: Agencia DIB

