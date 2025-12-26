viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025 - 14:38

Nuevo parte médico: Cristina seguirá internada con antibióticos y drenaje peritoneal

La expresidenta continúa en observación, luego de ser intervenida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Por Agencia DIB
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Más noticias
La expresidenta Cristina Kirchner. 

Cristina Kirchner presentó una complicación leve y pasó Navidad internada
Cristina Fernández de Kirchner se recupera de un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada. 

Cristina Kirchner permanecerá internada para continuar con el tratamiento antibiótico endovenoso

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detallaron en el parte.

parte-cfk-26dic

Además, la doctora Marisa Lanfranconi agregó que “continúa con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos. Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”.

El parte médico no reportó fiebre ni signos de infección secundaria, datos considerados positivos por el equipo tratante.

En vigilancia permanente

El íleo postoperatorio (IPO), por su parte, es una parálisis temporal de los intestinos tras una cirugía, especialmente abdominal, donde la motilidad se detiene por la inflamación y el estrés quirúrgico, manifestándose con distensión, náuseas, vómitos y falta de gases/heces.

La decisión de mantener a la exvice de Alberto Fernández internada responde a la necesidad de vigilancia permanente para prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo, y asegurar la estabilidad clínica de la paciente.

El sanatorio no fijó una fecha estimada de alta y la evolución diaria determinará los próximos pasos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Cristina Kirchner presentó una complicación leve y pasó Navidad internada

Cristina Kirchner permanecerá internada para continuar con el tratamiento antibiótico endovenoso

Autorizan salidas de CFK a la terraza de San José 1111: "Es como el patio para los presos comunes"

Con votos justos, el Gobierno busca en el Senado su primer Presupuesto

Piden penas de hasta cinco años de cárcel para quienes ataquen silobolsas

Mensajes de navidad: Milei anunció más ajuste y pidió "abrocharse los cinturones"

Kicillof, duro con Milei por el atraso cambiario: "Es un desastre lo que están haciendo"

Fuerte gesto de respaldo de un intendente radical a Kicillof en la disputa con Nación

Los intendentes "rompen el chanchito" con bonos anti descontento: ¿cuánto pagan y cuál es el ránking?

Gonzales Chaves: postergan el aguinaldo de políticos para que cobren los empleados

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La provincia ofrece una nutrida cartelera de actividades culturales para disfrutar en verano.

"La felicidad de compartir": la Provincia presentó la programación cultural para el verano