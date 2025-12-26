"La felicidad de compartir": la Provincia presentó la programación cultural para el verano

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires presentó oficialmente su programación para la temporada de verano , una propuesta integral que incluye más de 600 actividades con entrada libre y gratuita en todo el territorio bonaerense. Bajo el concepto “La felicidad de compartir” , la agenda contará con la participación de más de 1000 artistas que garantizarán cercanía y presencia en cada municipio a través de diversos circuitos culturales.

Todas las actividades, horarios y sedes ya puede consultarse en la página oficial del Instituto Cultural en https://institutocultural.gba.gob.ar/verano

“La agenda dedica un lugar central a las niñeces a través de una variada oferta de actividades lúdicas, didácticas e interactivas que incluyen espectáculos de circo, títeres y jornadas de producción creativa”, explicaron desde el Instituto Cultural conducido por Florencia Saintout.

Estas propuestas se complementan con los encuentros destinados a promover el libro y la lectura , que facilitarán charlas con destacados escritores, presentaciones y actividades junto a editoriales bonaerenses. En este marco, se resalta la participación de autores de la talla de Dolores Reyes, Pablo Ramos, Alejandra Kamiya, Selva Almada, Cristian Alarcón y Raquel Robles .

Por otro lado, la programación artística se diversifica con ciclos de teatro, encuentros de Café Cultura, milongas, muestras visuales y sets de DJ dedicados a la música electrónica y las danzas.

Entre los protagonistas destacados de estas jornadas se encuentran Esther Goris - con su obra sobre Evita -, Sergio Wischñevsky, Pedro Saborido y Gloria Carrá, quienes aportarán su trayectoria a los distintos escenarios de la provincia. También se prevé el acompañamiento a unas 20 fiestas populares.

Parador Recreo

Además, en los Paradores Recreo de VIlla Gesell y Miramar se llevarán adelante talleres semanales de artes plásticas y percusión, diseñados como espacios de experimentación para crear con diversos materiales, texturas y colores en un entorno de disfrute y recreación.

La programación se extenderá más allá de los centros turísticos principales, llegando a espacios comunitarios y bibliotecas populares con ciclos de cine móvil, el programa Cultura Rodante y sus estaciones de lectura, y jornadas de inclusión diseñadas en articulación con distintas áreas sociales.

Durante el mes de febrero, la agenda sumará un fuerte componente identitario con el acompañamiento a más de 120 proyectos de murgas y agrupaciones en el marco de los festejos de Carnaval en toda la provincia.

En Mar del Plata, Auditorium y Museo Mar

En esta temporada, el Teatro Auditorium de Mar del Plata reafirma su rol como faro cultural de la costa bonaerense con una grilla de 186 funciones, incluyendo artistas locales y elencos bonaerenses independientes. La propuesta también invita al abordardaje de problemáticas contemporáneas ligadas a los derechos humanos, la perspectiva de género y la salud mental,.

Entre los platos fuertes de la programación, además del concierto de Elena Roger, se destacan figuras y puestas de gran prestigio como Lorena Vega con "La vida extraordinaria", Cristina Banegas en "Molly Bloom" y la dupla de Gabriela Toscano y Luis Machín en "Relatividad".

La cartelera se completa con las actuaciones de Martín Rechimuzzi, Violeta Urtizberea, Julieta Zylberberg e Iñaki Urlezaga, consolidando una oferta diversa que posiciona al Auditorium como uno de los espacios de mayor relevancia para el encuentro entre el arte y la comunidad durante este verano. Las entradas estarán disponibles con precios accesibles en plateanet.

Museo MAR

Por su parte, el Museo MAR de Mar del Plata ofrecerá una grilla de actividades y funciones que integran música, performances, cine, danza y espectáculos para toda la familia. Entre las exhibiciones centrales que se podrán visitar este verano se encuentran “Que Parte De Quien” del artista Eduardo Basualdo, “Fragmentar la obsolescencia. Primavera silente” - con curaduría de Bienal Sur - y la muestra “Tramas II: mundos posibles, resistencias y porvenires”. Esta propuesta se completa con talleres creativos, lecturas de verano y recorridos participativos que invitan a la comunidad a interactuar con el arte contemporáneo de forma gratuita durante toda la temporada.

Museos en el Verano de la Provincia

Los museos provinciales continuarán con sus puertas abiertas este verano. Por su parte, el Complejo Museográfico Enrique Udaondo en Luján abrirá sus puertas los miércoles, jueves y viernes de 11 a 17 horas, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 18.

En el sur, el Museo Histórico Provincial Libres del Sur de Dolores estará disponible de miércoles a domingos, entre las 10 y las 16. Cerca, el Museo Histórico Provincial 17 de Octubre en San Vicente recibirá al público los días jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario vespertino de 15 a 18.

El Museo Histórico Provincial Guillermo E. Hudson en Florencio Varela ofrecerá un amplio horario: miércoles a viernes de 10 a 15 horas, y los fines de semana y feriados de 10 a 17 horas. El Museo Provincial Casa Evita en Los Toldos mantendrá un doble turno, de martes a domingos y feriados, de 9 a 13 y de 16 a 20.

La agenda completa de actividades de puede ver aquí: La felicidad de compartir: Verano en la Provincia.

Fuente: Agencia DIB