El gobierno habilitó a Latam a volver al país tras la salida en 2020 por la pelea con el kirchnerismo

El gobierno habilitó hoy a l a compañía aérea de capitales chilenos Latam Airlines a realizar vuelos internos en Argentina, cuando la empresa por ahora no tiene previsto operar línea de cabotaje, aunque quedó habilitada para volver al país tras su ruidosa salida en 2020, cuando denunció una suerte de boicot de parte del gobierno de Alberto Fernández y algunos gremios para favorecer a Aerolíneas Argentinas.

Se cortó un dedo, lo tiró al mar como ofrenda y terminó en la comisaría por atacar a la Policía con un cuchillo

Latam había sido una operadora fuerte de la conectividad interna en Argentina, pero hace unos años dejo de volar esas rutas, en medio de acusaciones al gobierno de Alberto Fernández acerca de un exceso de medidas regulatorias supuestamente para favorecer a Aerolíneas Argentinas y de conflictos con compañías estatales como Intercargo, que le imposibilitaron la competencia.

De esa manera, aunque conservó vuelos iternacionales, dejó la operación en el país, donde empleaba a 1.700 personas, tras 15 años.

La empresa había solicitado ser nuevamente autorizada, y ahora el ok llegó a través de la disposición 46/2025 de la secretaría de Transporte , que se publicó hoy en el Boletín Oficial y habilita a Lata, a “explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga”.

Por ahora, la compañía no tiene previsto retomar los vuelos de cabotaje, según confiaron fuentes de Latam al diario La Nación.

De todas maneras, desde Latam plantearon que este permiso otorgado “ establece un marco más ágil ante futuras solicitudes ” que sí podrían implicar mayor actividad de la empresa en el país. De hecho, la disposición 47/2025, también publicada hoy, autoriza formalmente a la empresa a operar la ruta Santiago de Chile - Buenos Aires - Rio de Janeiro (Brasil), aunque más allá del OK formal la empresa ya operaba ese servicio.

La norma habilita a la compañía a “explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada” en las tres ciudades. Más allá de la habilitación formal, la empresa ya estaba operando en este servicio.

El permiso otorgado hoy por la Secretaría de Transporte otorga a la compañía de origen chileno los “derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire ”, un parámetro técnico del sector que permite a las aerolíneas a operar vuelos de cabotaje sin limitaciones de rutas o frecuencias.

Cielos abiertos

En el Gobierno justificaron la medida al explicar que esta decisión “fomenta la competencia” y permite una “liberalización del mercado aéreo”.

“Estas medidas se enmarcan en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”, agregaron desde Transporte, en un comunicado.

De momento, Latam opera vuelos internacionales en el país con rutas desde Buenos Aires (Río de Janeiro, San Pablo, Santiago, Lima y Miami), Mendoza (San Pablo, Santiago y Lima), Córdoba (San Pablo, Santiago y Lima), Salta (Lima), Rosario (San Pablo y Lima) y Tucumán (Lima). Además, opera vuelos estacionales desde Bariloche a San Pablo.

Su ruta a Malvinas va de Rio Gallegos a las Islas, dos puntos del territorio argentino, pero por la usurpación británica se lo considera un vuelo internacional, y no de cabotaje.

Fuente: Agencia DIB.