jueves 18 de diciembre de 2025
18 de diciembre de 2025 - 11:54

Autorizan salidas de CFK a la terraza de San José 1111: "Es como el patio para los presos comunes"

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble.

Diarios Bonaerenses | Marcelo Metayer
Por Marcelo Metayer
Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Más noticias
La senadora Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina: "Señora Presidiaria, tenga decencia de no opinar"
El Gobierno se llevó una victoria pírrica de Diputados y advierte que no le sirve el Presupuesto 2026 aprobado.

El Gobierno advierte que el Presupuesto aprobado no le sirve porque "obliga a gobernar con déficit"

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1.111, en el centro porteño, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.

El tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.

Modificaciones

La resolución ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales, pero introdujo otra modificación a las visitas sin necesidad de permiso incluidas en un listado que aportó la expresidenta. Se recortó un porcentaje de quienes tenían autorizado ingreso irrestricto y en esos casos tendrán que detallar los motivos de las visitas. Abarca algunos abogados, médicos, contadores y familiares.

Todos estos cambios se resolvieron en la previa de una audiencia clave convocada para el próximo lunes 22 por la Cámara de Casación Penal, que tiene que resolver sobre una apelación de la defensa a otra tanda de nuevas restricciones impuestas el 19 de noviembre pasado, luego de la visita simultánea de nueve economistas al departamento.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Patricia Bullrich cruzó a Cristina: "Señora Presidiaria, tenga decencia de no opinar"

El Gobierno advierte que el Presupuesto aprobado no le sirve porque "obliga a gobernar con déficit"

Qué dice el polémico artículo 75 del Presupuesto, que derogaba las leyes de Universidades y Discapacidad

Presupuesto 2026: triunfo de Milei con la media sanción en Diputados

Diputados se encamina a aprobar el primer presupuesto de Milei: ¿cuáles son sus claves?

CGT, las CTA y otras organizaciones se movilizan contra la reforma laboral del Gobierno

Caputo contra los intendentes: armó un portal para "escrachar" a los que cobran tasas altas

Kicillof acelera la instalación nacional: foto con Insfrán y más críticas al "centralismo" de Milei

Cristina Kirchner, dura contra Luis Caputo: "el nuevo estreno, dólar indexado"

Otra posible baja: el número 2 de Caputo dijo que le ofrecieron un puesto en Chile

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tras una sesión maratónica, el oficialismo logró la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados.

Presupuesto 2026: triunfo de Milei con la media sanción en Diputados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Tipos de estores: ¿cuáles son mejores para nuestro hogar?

Tipos de estores: ¿cuáles son mejores para nuestro hogar?