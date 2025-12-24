Mensajes de navidad: Milei anunció más ajuste y pidió "abrocharse los cinturones"

El presidente Javier Milei publicó s un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión, mientras que el expresidente Mauricio Macri aprovechó para enviar una indirecta política.

“ Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas ”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Noche Buena y Navidad.

Milei difundió un video en redes sociales con un repaso de de su gestión en materia económica, política y social.

“ Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0 . Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó. “Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

Asimismo, en la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de los piquetes y la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear tras el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre, y aclaró: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.

El mensaje de Macri

Por su parte, Macri a través de su cuenta de Instagram, señaló: “Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es solo ganar elecciones, es transformar la vida de la gente ”.

El mensaje fue direccionado a La Libertad Avanza que logró imponerse en las elecciones del 26 de octubre, pero ante el primer desafío legislativo vio empañados sus deseos de hacer pasar el capítulo XI que fue incluido a último momento.

Asimismo, el titular del PRO aseguró: “En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”.

El video publicado incluye imágenes de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). También del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y de los flamantes diputados Alejandro Finocchiaro, María Florencia De Sensi; la legisladora porteña Silvia Lospennato y la referente María Eugenia Vidal.

Sin embargo, no hay retratos de Cristian Ritondo y Diego Santilli, de mejor vínculo con la Casa Rosada.

“Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender. Y ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y l os equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen ”, añadió además.

Por su parte, completó: “Por eso seguimos. Porque nuestro compromiso no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor”.

“Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades”, subrayó, y concluyó: “Lo que viene nos entusiasma. Sigamos cambiando la Argentina, juntos”.

