Cristina Kirchner permanecerá internada para continuar con el tratamiento antibiótico endovenoso

De acuerdo al último parte médico del Sanatorio Otamendi, la expresidenta deberá completar el tratamiento pertinente para el cuadro que cursa.

Cristina Fernández de Kirchner se recupera de un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.&nbsp;

Cristina Fernández de Kirchner se recupera de un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada. 

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada desde el sábado por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada, por el que debió ser operada, y desde entonces se recupera con tratamiento antibiótico en el Sanatorio Otamendi.

En tanto, aún no se ha confirmado se recibirá el alta para pasar la Nochebuena en el departamento de San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria. Lo cierto es que los antibióticos le son suministrados vía endovenosa, por lo que requiere asistencia y supervisión de médicos y enfermeras. Así, de acuerdo al parte médico, la exmandataria deberá permanecer internada "hasta completar el tratamiento pertinente".

El texto indicó que "la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada". En esa línea, ella sigue con "tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal: con evolución dentro de parámetros esperables para el cuadro, afebril".

La apendicitis es la inflamación del apéndice, una pequeña bolsa tubular, aproximadamente del tamaño de un dedo, que sobresale del extremo inferior derecho del intestino grueso.

El peritoneo es el tejido que recubre la pared abdominal. Se trata de una membrana serosa con dos capas: una exterior (peritoneo parietal, unida a la pared de la cavidad abdominal) y una interna, que envuelve al intestino delgado y otras regiones del abdomen. El espacio entre estas capas se conoce como cavidad peritoneal. La peritonitis es la inflamación del peritoneo, por lo general producto de una infección bacteriana o fúngica.

Parte Cristina 23 de diciembre

En estos cuadros, la cirugía suele es necesaria para extraer los tejidos infectados, y solucionar cualquier tipo de daño orgánico que esté causando la inflamación del peritoneo. De este modo, el tratamiento para una apendicitis con peritonitis localizada es quirúrgico.

En el caso de Cristina Fernández, fue operada con cirugía laparoscópica, en la que el médico hace una pequeña incisión, o corte, en el abdomen e inserta un laparoscopio (un tubo delgado con una pequeña cámara de video y una luz conectada) para ver el interior del abdomen. Generalmente causa menos complicaciones, como infecciones hospitalarias, y tiene un tiempo de recuperación más corto.

Al ser un cuadro infeccioso, la peritonitis requiere un tratamiento posoperatorio con antibióticos por vía endovenosa. La expresidenta tiene además un drenaje peritoneal, que ayuda a drenar líquido patológico o séptico. Lo cierto es que la evolución de la infección y del tratamiento antibiótico van a determinar cuántos días permanecerá internada.

