Valeria Aquino, ex de El Polaco, en la mira por dejar manejar a su hija de 12 años

El músico El Polaco y su expareja, Valeria Aquino, quedaron en medio de una fuerte polémica luego que la mujer compartiera un video de su hija de 12 años, Alma Cwirkaluk, aprendiendo a manejar.
La secuencia fue filmada en un camino descampado, sin otros coches o personas cerca. Aquino, orgullosa de su hija, escribió sobre las imágenes: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.
No obstante, ni bien el video comenzó a circular en redes, el debate, las críticas y los contrapuntos no se hicieron esperar.
Más tarde se conoció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó inhabilitar la licencia de conducir de Aquino, por haber permitido manejar a la niña, grabarla y subir las imágenes.