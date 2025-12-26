Valeria Aquino, ex de El Polaco, en la mira por dejar manejar a su hija de 12 años

La hija de El Polaco y Valeria Aquino en medio de la polémica luego de que su madre compartiera un video en el que le enseña a manejar.

El músico El Polaco y su expareja, Valeria Aquino, quedaron en medio de una fuerte polémica luego que la mujer compartiera un video de su hija de 12 años, Alma Cwirkaluk, aprendiendo a manejar.

La secuencia fue filmada en un camino descampado, sin otros coches o personas cerca. Aquino, orgullosa de su hija, escribió sobre las imágenes: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.

En redes se viralizó un video donde la hija del cantante El Polaco y Valeria Aquino, con apenas 12 años, aparece manejando un vehículo por un camino rural.



El video fue compartido por Aquino en Instagram, acompañado de la frase: "Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar". No obstante, ni bien el video comenzó a circular en redes, el debate, las críticas y los contrapuntos no se hicieron esperar.

Más tarde se conoció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó inhabilitar la licencia de conducir de Aquino, por haber permitido manejar a la niña, grabarla y subir las imágenes.

