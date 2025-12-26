viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025 - 17:20

Valeria Aquino, ex de El Polaco, en la mira por dejar manejar a su hija de 12 años

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó inhabilitar la licencia de conducir de Aquino, por haber permitido manejar a la niña, grabarla y subir las imágenes.

Por Agencia DIB
La hija de El Polaco y Valeria Aquino en medio de la polémica luego de que su madre compartiera un video en el que le enseña a manejar.&nbsp;

La hija de El Polaco y Valeria Aquino en medio de la polémica luego de que su madre compartiera un video en el que le enseña a manejar. 

El músico El Polaco y su expareja, Valeria Aquino, quedaron en medio de una fuerte polémica luego que la mujer compartiera un video de su hija de 12 años, Alma Cwirkaluk, aprendiendo a manejar.

Más noticias
Ante varios días de altas temperaturas, hay que tomar ciertas medidas para evitar complicaciones de salud. 

Altas temperaturas: recomendaciones para cuidarse durante la ola de calor
La mujer fue trasladada a la comisaría con siete cuchillos entre sus ropas. 

Se cortó un dedo, lo tiró al mar como ofrenda y terminó en la comisaría por atacar a la Policía con un cuchillo

La secuencia fue filmada en un camino descampado, sin otros coches o personas cerca. Aquino, orgullosa de su hija, escribió sobre las imágenes: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.

Embed

No obstante, ni bien el video comenzó a circular en redes, el debate, las críticas y los contrapuntos no se hicieron esperar.

Más tarde se conoció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó inhabilitar la licencia de conducir de Aquino, por haber permitido manejar a la niña, grabarla y subir las imágenes.

Temas
Ver más

Altas temperaturas: recomendaciones para cuidarse durante la ola de calor

Se cortó un dedo, lo tiró al mar como ofrenda y terminó en la comisaría por atacar a la Policía con un cuchillo

La Provincia advirtió que el Presupuesto 2026 busca "desmantelar" la Ley de Educación Nacional

Los chicos-héroes del incendio en Pringles: cómo salvaron a un vecino de las llamas

El gobierno habilitó a Latam a volver al país tras la salida en 2020 por la pelea con el kirchnerismo

Villa Gesell: la ocupación hotelera para Navidad fue apenas del 40%

Nuevo parte médico: Cristina seguirá internada con antibióticos y drenaje peritoneal

El fin de año llega con la primera ola de calor de la temporada en Buenos Aires

Pehuajó:  más de 56 toneladas de materiales reciclados por el municipio y una cooperativa

La Plata: Alak reflota el proyecto de enrejar el Paseo del Bosque

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se vienen tres días con temperaturas muy altas.

El fin de año llega con la primera ola de calor de la temporada en Buenos Aires

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 26 de diciembre de 2025 al 1° de enero de 2026

Semana del 26 de diciembre de 2025 al 1° de enero de 2026