Gonzales Chaves: postergan el aguinaldo de políticos para que cobren los empleados

En Gonzales Chaves, los políticos deberán esperar por su aguinaldo.

El gobierno municipal de la intendente radical Lucía Gómez informó que debido a la “marcada caída de ingresos” que afectan a municipios bonaerenses, se tomó la decisión de priorizar el pago del aguinaldo a los trabajadores municipales de Adolfo Gonzales Chaves, que fue acreditado este martes 23 de diciembre.

Mientras los funcionarios y la mayoría de los concejales deberán esperar unos días más, informó La Voz del Pueblo.

Gonzales Chaves, en una difícil situación financiera. A través de un comunicado oficial, se transmitió que la situación financiera de los municipios bonaerenses se vio fuertemente afectada durante el año por una marcada caída de los ingresos. En enero, 102 de los 135 municipios de la provincia tenían superávit; en junio sólo fueron 60 las comunas que no tuvieron déficit.

La intendenta radical de JxC, Lucía Gómez, remarcó que Adolfo Gonzales Chaves sufrió la disminución de los recursos y ahora se decidió “postergar el pago del aguinaldo correspondiente a los funcionarios de la planta política y a la mayoría de los concejales, priorizando el cumplimiento en tiempo y forma del pago al personal municipal”. Al resto del personal municipal ya se le depositó el aguinaldo.

