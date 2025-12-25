Con votos justos, el Gobierno busca en el Senado su primer Presupuesto

El oficialismo contaba con más de 45 votos para aprobar el Presupuesto en general en el Senado.

El Gobierno buscará sancionar mañana en el Senado el Presupuesto 2026, una de las leyes centrales para la estrategia económica del oficialismo, ya que fija la hoja de ruta de gastos y recursos y resulta clave para habilitar operaciones de endeudamiento y enviar una señal de previsibilidad a los organismos internacionales.

Si bien La Libertad Avanza tiene asegurados los votos para aprobar el proyecto en general, la incertidumbre se concentra en el artículo 30, que deroga normas vinculadas al financiamiento docente y al sistema científico.

La sesión extraordinaria fue convocada para las 12 y también incluirá el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, que habilita el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo contaba con más de 45 votos para aprobar el Presupuesto en general, pero en las últimas horas comenzaron a surgir objeciones de aliados clave que ponen en duda el respaldo al artículo más controvertido.

El foco del conflicto es el artículo 30, que propone derogar el punto de la Ley de Educación que establece una inversión mínima del 6% del PBI, la normativa de Ciencia y Técnica que fija un aumento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, y el 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo destinado a escuelas técnicas. Esa iniciativa generó rechazos tanto en sectores del radicalismo como en parte del peronismo dialoguista.

La UCR no acompaña

Dentro de la UCR, los senadores Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger ya adelantaron que no acompañarán ese artículo. A ellos se suman cuatro integrantes del interbloque Convicción Federal que, si bien votarán el Presupuesto en general, se oponen a la derogación de las normas de financiamiento educativo y científico.

En este escenario, la definición podría depender del nivel de ausentismo durante la votación, ya que una menor presencia reduce el número de votos necesarios para aprobar cada artículo.

Si el Presupuesto sufre modificaciones, deberá regresar a la Cámara de Diputados, que ya tiene en agenda posibles sesiones para el 29 y 30 de diciembre o, en su defecto, para el 5 de enero. Otra alternativa que evalúa el oficialismo es tratar el proyecto por capítulos, como ocurrió en Diputados, aunque esa estrategia implica el riesgo de que se caigan artículos completos, incluidos los referidos a recursos para universidades nacionales y el sistema educativo en su conjunto.

Más allá del artículo en disputa, el resto del Presupuesto no presenta mayores obstáculos. El texto proyecta un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y del 14% interanual, cifras que en el propio Congreso reconocen como conservadoras frente a las estimaciones privadas. El dólar oficial previsto para diciembre de 2026 es de 1.423 pesos. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió que las bandas cambiarias se actualizarán por inflación: con un incremento mensual actual del 1%, y tras la inflación de noviembre del 2,5%, el techo pasará a 1.564 pesos desde enero.

Los votos

En cuanto al conteo de votos, La Libertad Avanza reúne 21 senadores, entre propios y aliados como Luis Juez, y suma el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, además de representantes de Tucumán, Salta, Neuquén, Chubut y Provincias Unidas. Convicción Federal aporta cinco bancas, aunque una de ellas, la del riojano Fernando Rejal, aún no definió su posición por la negativa del gobernador Ricardo Quintela.

El debate expone, además, un quiebre relevante dentro del peronismo entre gobernadores dialoguistas y el sector que responde a la ex presidenta Cristina Kirchner, representado en el Senado por el bloque que conduce José Mayans.

Aún persiste la incógnita sobre cómo votará el Frente Cívico de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora.