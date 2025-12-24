jueves 25 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025 - 16:33

Cristina Kirchner presentó una complicación leve y pasó Navidad internada

El parte médico del Sanatorio Otamendi indicó que cursa un "íleo post operatorio", un cuadro usual luego de una cirugía.

Por Agencia DIB
La expresidenta Cristina Kirchner.&nbsp;

Cristina Fernández de Kirchner se recupera de un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada. 

De acuerdo al último parte médico, firmado por Marisa Lafranconi, directora médica del Otamendi, Cristina Kirchner “presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio” un diagnóstico que fue confirmado a través de una “tomografía computada de abdomen”.

El íleo posoperatorio es una complicación usual y leve de los pacientes sometidos a cirugías, por la cual se paraliza temporalmente el intestino.

El parte indicó que “ se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo ”. Añade que la Expresidenta “continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”.

Lafranconi añadió que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro ”, por lo que Cristina Kirchner pasó la Nochebuena en el Otamendi.

Cristina Kirchner fue operada el sábado pasado de una apendicitis con peritonitis localizada.

Fuente: Agencia DIB.

