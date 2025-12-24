Cristina Kirchner presentó una complicación leve y pasó Navidad internada

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una complicación usual en los cuadros post operatorios y deberá pasar la nochebuena internada en el Sanatorio Otamendi .

Autorizan salidas de CFK a la terraza de San José 1111: "Es como el patio para los presos comunes"

Cristina Kirchner permanecerá internada para continuar con el tratamiento antibiótico endovenoso

De acuerdo al último parte médico, firmado por Marisa Lafranconi, directora médica del Otamendi, Cristina Kirchner “presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio” un diagnóstico que fue confirmado a través de una “tomografía computada de abdomen”.

El íleo posoperatorio es una complicación usual y leve de los pacientes sometidos a cirugías, por la cual se paraliza temporalmente el intestino.

El parte indicó que “ se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo ”. Añade que la Expresidenta “continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”.

Lafranconi añadió que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro ”, por lo que Cristina Kirchner pasó la Nochebuena en el Otamendi.

Cristina Kirchner fue operada el sábado pasado de una apendicitis con peritonitis localizada.

Fuente: Agencia DIB.