viernes 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025 - 18:34

Nueva era en la UCR: asume un intendente joven y de perfil opositor

Es Leonel Chiarella. Tiene 36 años y gobierna Venado Tuerno. Recibió el respaldo clave de Pullaro. Tiene un perfil crítico, que llevará al gobierno de la UCR.

Por Agencia DIB
Leonel Chiarella, el nuevo presidente de la UCR.&nbsp;

Leonel Chiarella, el nuevo presidente de la UCR. 

Web Gobierno de Venado Tuerto.

El radicalismo designó hoy al reemplazante de Martín Lousteau en la conducción nacional del partido: se trata de Leonel Chiarella, el joven -tiene 36 años- intendente de Verano Tuerto, en la provincia de Santa Fe, quien llegó con el respaldo de gobernadores y ahora será parte del debate para definir la estrategia electoral para 2027.

Más noticias
La dirigente radical Natalia Jañez.

Natalia Jañez, la fueguina que busca conducir la UCR: "Necesitamos un partido dialoguista y federal"
El actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner acelera la definición por la conducción del PJ, tras un pedido del kicillofismo

Parecía que el radicalismo iba a sumirse en un debate profundo luego de que Gustavo Valdés, el exgobernador de Corrientes -fue reemplazado por su hermano Juan Pablo- rechazó una candidatura para presidir el Comité Nacional, pero el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro impulsó a Chiarella y al final no hubo sorpresas: resultó electo.

Chiarella es un dirigente con logros precoces: en 2019, ganó la intendencia de Venado. Tenía solo 30 años y tuvo en mérito especial de desbancar al peronismo del gobierno, después de 24 años de gobierno ininterrumpidos. Cimentó desde entonces una relación cercana con Pullaro, con quien está alineado. Y ahora es el presidente más jóven en la historia del partido.

Hoy, el nuevo presidente llegó a la sede del Comité Nacional, recibió el apoyo explícito del gobernador, que llegó a la Convención Nacional, en la CABA; acompañado por Lousteau, el presidente saliente. Dentro lo esperaba Valdés, lo que marcó la incidencia de Provincias Unidas en la jornada. De todos modos, antes de la votación hubo contactos con Alfredo Cornejo, alejado de ese sector y mucho más cercano al gobierno de Javier Milei.

La nueva conducción radical

Del plenario -participaron 102 delegados- emergió el triunfo de Chiarella y los mandatarios de Provincias Unidas, que se convirtieron en los ganadores de la jornada. El sector de Cornejo, que negoció pero finalmente no acordó (pedía al parecer más cargos en la conducción de los que estaban dispuestos a cederle Pullado y Valdés), quedó relegado.

La conducción del santafesino estará integrada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General; Inés Brizuela y Doria (La Rioja) seguirá como vicepresidenta primera, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice segundo y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice tercera.

En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

Temas
Ver más

Natalia Jañez, la fueguina que busca conducir la UCR: "Necesitamos un partido dialoguista y federal"

Máximo Kirchner acelera la definición por la conducción del PJ, tras un pedido del kicillofismo

El kirchnerismo presiona a Magario en medio de una pelea por el tercer lugar en la sucesión de Kicillof

Kicillof recorrió en Bahía Blanca el avance del plan hídrico y entregó viviendas

Golpe al gobierno: un juez de Campana lo obliga a aplicar la emergencia en discapacidad

Presti asumió en Defensa con uniforme militar: una apuesta fuerte de Milei en la batalla cultural

Sturzenegger afirmó que la reforma laboral regirá para todo el empleo privado, no solo para los nuevos contratos

Suba por encima de la inflación: una familia tipo necesitó $ 1.257.329 en noviembre para no ser considerada pobre

Otro audio escandaloso en la causa ANDIS: "No me hagas karinearte la comisión"

Kicillof anunció línea de inversión en ciencia y se diferenció de Milei a quien acusó de vaciar el sistema

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Sturzenegger afirmó que la reforma laboral regirá para todo el empleo privado, no solo para los nuevos contratos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner acelera la definición por la conducción del PJ, tras un pedido del kicillofismo