Nueva era en la UCR: asume un intendente joven y de perfil opositor

El radicalismo designó hoy al reemplazante de Martín Lousteau en la conducción nacional del partido: se trata de Leonel Chiarella, el joven -tiene 36 años- intendente de Verano Tuerto , en la provincia de Santa Fe, quien llegó con el respaldo de gobernadores y ahora será parte del debate para definir la estrategia electoral para 2027.

Parecía que el radicalismo iba a sumirse en un debate profundo luego de que Gustavo Valdés, el exgobernador de Corrientes -fue reemplazado por su hermano Juan Pablo- rechazó una candidatura para presidir el Comité Nacional, pero el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro impulsó a Chiarella y al final no hubo sorpresas: resultó electo.

Chiarella es un dirigente con logros precoces: en 2019, ganó la intendencia de Venado. Tenía solo 30 años y tuvo en mérito especial de desbancar al peronismo del gobierno, después de 24 años de gobierno ininterrumpidos. Cimentó desde entonces una relación cercana con Pullaro, con quien está alineado. Y ahora es el presidente más jóven en la historia del partido.

Hoy, el nuevo presidente llegó a la sede del Comité Nacional, recibió el apoyo explícito del gobernador, que llegó a la Convención Nacional, en la CABA; acompañado por Lousteau, el presidente saliente. Dentro lo esperaba Valdés, lo que marcó la incidencia de Provincias Unidas en la jornada. De todos modos, antes de la votación hubo contactos con Alfredo Cornejo, alejado de ese sector y mucho más cercano al gobierno de Javier Milei.

La nueva conducción radical

Del plenario -participaron 102 delegados- emergió el triunfo de Chiarella y los mandatarios de Provincias Unidas, que se convirtieron en los ganadores de la jornada. El sector de Cornejo, que negoció pero finalmente no acordó (pedía al parecer más cargos en la conducción de los que estaban dispuestos a cederle Pullado y Valdés), quedó relegado.

La conducción del santafesino estará integrada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General; Inés Brizuela y Doria (La Rioja) seguirá como vicepresidenta primera, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice segundo y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice tercera.

En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).