Natalia Jañez, la fueguina que busca conducir la UCR: "Necesitamos un partido dialoguista y federal"

La Unión Cívica Radical elegirá el viernes 12 de diciembre sus nuevas autoridades en un plenario , donde nombrará al reemplazante de Martín Lousteau al frente del Comité Nacional. En medio de una crisis interna que llevó al partido a perder representatividad en las últimas elecciones, varios dirigentes se posicionan para quedarse con la conducción.

Uno de los que reúne mayor consenso es el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , pero ya aclaró que no tiene intenciones de quedarse con el puesto. También suenan el senador Maximiliano Abad, el cordobés Ramón Mestre, la diputada mendocina Pamela Verasay y fueguina, Natalia Jañez , cuya candidatura es impulsada por más de 600 mujeres.

“Hoy estamos atravesando el peor momento del partido. Necesitamos tener un partido dialoguista y con una mirada federal”, aseguró Jañez en diálogo con Agencia DIB, y pidió apuntalar las bases para volver a recuperar presencia en todo el país.

La dirigente es periodista, tiene 39 años y delegada nacional de UCR Diversidad, militante desde la Juventud Radical y una de las impulsoras del armado federal de UCR Mujeres y UCR Diversidad. “Si no ordenamos para adentro, es muy difícil que el partido resurja. No hay que caer en el sálvese quien pueda”, señaló, en referencia a los diversos acuerdos que hizo el radicalismo en los últimos años.

Este reclamo se enmarca en una fuerte crisis del radicalismo que queda marcada con un dato: a fines de la década de los '90, contaba con un bloque de más de 140 diputados nacionales. Hoy, ese número se reduce a solo 12. Distinto es el escenario en el Senado, donde el centenario partido cuenta con 10 bancas.

UCR mujeres El movimiento de mujeres de la UCR.

Si bien reconoció que hay que cuidar las gestiones de los gobernadores de la UCR y el diálogo con el Gobierno nacional en la necesidad que tienen de administrar las provincias, consideró que es clave tener “un debate interno”. “Nos alejamos de la ciudadanía, nos alejamos de las bases y dejamos de caminar las calles”, agregó.

La candidatura de Jañez no nace ni de los núcleos tradicionales de poder ni de negociaciones de cúpulas, sino que emerge desde la militancia territorial, los espacios federales y del apoyo de cientos de mujeres que la impulsaron a dar la pelea ya sea con Valdés u otros dirigentes de peso. “Necesitamos modernizar el partido. Todos los dirigentes tienen que estar adentro, pero hay que democratizarlo sin perder la identidad”, dijo.

Jañez impulsó y presentó proyectos de Ficha Limpia, Boleta Única Papel y Acceso a la Información Pública, no desde un cargo legislativo, sino como ciudadana organizada, en articulación con instituciones locales y think tanks especializados en calidad democrática. “Ese trabajo de campo y el apoyo de mujeres me lleva a dar esta pelea”, cerró.

Fuente: Agencia DIB