Nación prometió girar fondos a las empresas de colectivos

Un colectivo transita por el Área Metropolitana.

En medio de la crisis por la reducción de frecuencias en varias líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno nacional prometió que realizará un envío complementario de fondos a las cámaras empresarias del transporte automotor mantuvieron este martes una reunión clave para intentar encauzar el conflicto.

Del encuentro, encabezado por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, surgió un compromiso oficial para transferir durante esta semana una parte importante de la deuda por compensaciones pendientes, correspondiente al saldo de febrero. El objetivo, se explicó, es mejorar la prestación del servicio y evitar nuevas postales de colapso como las registradas en los últimos días.

Al mismo tiempo, las autoridades y los representantes del sector acordaron programar un nuevo encuentro de trabajo dentro de los próximos 15 días, en el marco de la reestructuración del sistema de transporte y la búsqueda de soluciones para optimizar los servicios, como también normalizar los saldos que tiene la Nación, que aseguran ascienden a $ 95.000 millones.

En este contexto, los funcionarios presentaron un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para reorganizar el sistema en el corto plazo. El objetivo principal consistió en mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios, pero sobre todo evitar un nuevo paro como el del jueves pasado con la reducción de las frecuencias.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron a través de un comunicado que se realizará un envío complementario de fondos para “regularizar las cuentas y las frecuencias”, mientras que desde las cámaras nucleadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), confirmaron que el pago permitirá sostener niveles de servicio mejores a los de la semana pasada, aunque advirtieron que todavía se encuentran “lejos del ideal”. Mientras el Gobierno habló de “continuar avanzando en el ordenamiento y la reestructuración del sistema”, las empresas consideraron que se dio “un paso importante en la dirección correcta” y se comprometieron a sostener la mayor cantidad de servicios posibles con los recursos disponibles. Fuente: Agencia DIB

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