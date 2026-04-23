jueves 23 de abril de 2026
23 de abril de 2026 - 17:41

Milei se reunió en la Casa Rosada con el tecno empresario Peter Thiel

Se trata de uno de los fundadores de Pay Pal. Ahora manera Palantir, la compaía de datos, seguridad e inteligencia más importante del planeta

Milei con Peter Thiel, su esposo y el canciller Quirno.&nbsp;

Milei con Peter Thiel, su esposo y el canciller Quirno. 

Presidencia de la Nación.

El presidente Javier Milei recibió hoy en la Casa Rosada con el tecno magante Peter Thiel, uno de los cofundadores de Pay Pal junto a Elon Musk y el actual propietario de Palantir, un de las compañías más importante del planeta en materia de servicios de inteligencia artificial, manejo de grandes datos y aporte de tecnología para acciones de guerra y seguridad.

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El Gobierno informó escuetamente sobre la visita de Thiel a través de la difusión de una fotografía que da cuenta de su reunión con Milei. Esa información dio cuenta que participó el canciller Pablo Quirno, pero en la imagen también se ve al esposo de Thiel, Charles Mattew Danzeisen, un financista que fue vicepresidente del fondo de inversión Black Rock.

Dueño de una fortuna personal de más de 30 mil millones de dólares, Thiel está en Argentina desde hace una semana y, según trascendió, plantea quedarse unos dos meses: incluso compró una casa en Buenos Aires, una pripiedad de lujo en Barrio Parque por la que pagó USD 12 millones, según La Nación. Antes de ver a Milei, se habría reunido con su asesor estrella, Santiago Caputo.

Thiel está considerado uno de los intelectuales más influyentes de la ultra derecha de las últimas dos décadas: es un católico conservador que pone en duda la posibilidad de que la democracia liberal sea compatible con el capitalismo, aboga porque los algoritmos reemplacen las decisiones burocráticas de gobierno y cree que los monopolios son superiores a la competencia.

Una visita rodeada de misterio

Pero más allá de su perfil y de algunas cuestiones básicas que trascendieron, la estadía de Thiel en Argentina está rodeada de misterio: el empresario no informó oficialmente al respecto ni tampoco dio entrevistas periodísticas. Por eso, las especulaciones abundan: algunos hablan de una evaluación de hasta qué punto el país -especialmente la Patagonia- podrían ser escenario de grandes desarrollos de IA. Otros, de evaluar el desarrollo del gobierno de Milei de cerca, como parte de su fascinación por los perfiles libertarios en el planeta.

La estadíade Thiel coincide con u n momento de particular activismo ideológico de Palantir. El 18 de abril de 2026, la empresa publicó un texto de 22 puntos que resume la visión tecnopolítica de su director ejecutivo Alex Karp, titulado “The Technological Republic, in brief”. El texto fue reposteado por Caputo desde su cuenta personal, amplificándolo ante su audiencia argentina.

Ese manifiesto plantea que “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso” y que la élite de ingenieros tiene “la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”. Sostiene que “ el hard power de este siglo se basará en el software ” y que la cuestión no es si se fabricarán armas basadas en IA sino quién las fabricará y con qué fin.

La empresa ha recibido cuestionamientos por su vinculación con el accionar del ejército israelí en Gaza y, también, del ICE en Estados Unidos.

Fuente: Agencia DIB.

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