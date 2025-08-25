martes 26 de agosto de 2025
Milei no habló del escándalo de las presuntas coimas y desestimó "el daño" que puedan hacerle

El Presidente no hizo menciones a la polémica por ese escándalo en la ANDIS, que derivó en la remoción de su titular, Diego Spagnuolo, y salpicó a su círculo íntimo.

Por Agencia DIB
Javier Milei en Corporación América (Presidencia).&nbsp; &nbsp;

Javier Milei en Corporación América (Presidencia). 

 

El presidente Javier Milei advirtió que a su gobierno "no le falta política", sino que "enfrente están los que quieren romper todo, que es muy distinto", durante la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América en Vicente López, en medio de la polémica por el supuesto pago de coimas a la Agencia de Discapacidad (ANDIS), en el que habría estado implicada su hermana Karina, la Secretaria General de la presidencia.

"Lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando (en el Congreso) barbaridades sin tener financiamiento", sostuvo Milei, quien no hizo menciones a la polémica por ese escándalo en la ANDIS que derivó en la remoción de su titular, Diego Spagnuolo, y salpicó a su círculo íntimo.

En ese marco, el mandatario centró su discurso en las críticas a la oposición en el Congreso y en recordar su paso como empleado de la Corporación América que lidera el empresario Eduardo Eurnekian, quien estuvo presente en la ceremonia.

"A Guillermo Francos lo conocí en esta compañía, hoy es el mejor jefe de Gabinete de la historia, y a quien le toca lidiar con los orcos del Congreso. Esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento", remarcó el jefe de Estado.

Luego, volvió a aludir al tema, al hacer referencia a los intentos de la oposición en revertir decretos presidenciales haciéndolos caer en el parlamento: "No me importa, vamos a insistir después, que hagan todo el daño que quieran hacer de acá al 7 de septiembre o al 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?", planteó.

Embed

"Amor" por el sector privado

Previamente recordó sus años en la Corporación América como un paso "fundamental" para desarrollar su amor por el sector privado. "Como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante hasta llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años", aseguró.

En ese marco, Milei instó a "motivar a que cada empresa, individuo, tenga la posibilidad de avanzar como lo hace Eduardo y, con esto, convertir a nuestro país en un verdadero oasis de inversión, trabajo y crecimiento que redundará en un mayor bienestar para todos".

"Porque, a diferencia de otros, nosotros consideramos que la dignidad de una nación se mide por la dignidad de sus ciudadanos y no por el tamaño del siniestro infame Estado. Y por eso hacemos todo lo que hacemos para devolverle al trabajador y al emprendedor argentino la dignidad que cien años de modelo estatista le han quitado", remarcó Milei.

Embed

"Somos el país con más unicornios per cápita de la región, aún con el menor nivel de inversión. Además, el mundo está lleno de argentinos en los lugares jerárquicos de las empresas más grandes y exitosas que ansían volver a reconstruir un país en el que sus hijos puedan crecer. Esto no depende de nadie más que de nosotros mismos", precisó. (DIB)

