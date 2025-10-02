jueves 02 de octubre de 2025
2 de octubre de 2025 - 20:19

Milei compartió acto con Espert y Bullrich: Argentina necesita "que el que las hace las pague"

El presidente Javier Milei encabezó en Ezeiza el acto de presentación del proyecto de reforma del Código Penal, con José Luis Espert entre los asistentes.

Por Agencia DIB
Noticias Argentinas
El senado durante el debate por las universidades y la pediatría. 

Otra derrota para Milei: el Senado dejó firmes emergencia la pediátrica y el financiamiento universitario
Durante el acto, Milei afirmó que Argentina necesita “tolerancia cero, que el que las hace las pague, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde, en la cárcel”. A su lado estuvo Bullrich, quien remarcó que la iniciativa “aumenta las penas de todos los delitos, sobre todo de los graves”.

En la actividad también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ya mencionado Espert, en medio de los cuestionamientos públicos por sus supuestos lazos con un empresario investigado por narcotráfico.

Milei aprovechó la ocasión para cuestionar al sistema judicial vigente y sostuvo que “años de garantismo se encargaron de atarles jurídicamente las manos a las Fuerzas de Seguridad, a los jueces y a los fiscales”. En esa línea, subrayó que su Gobierno impulsará “estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia”.

El mandatario hizo un llamado directo al Congreso. “Si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio y los argentinos de bien van a vivir en una sociedad más segura. Pero que este conjunto de reformas se implemente o no, dependen directamente del Congreso”, advirtió. Y reiteró que “depende de quienes estén sentados en las butacas del poder Legislativo, tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes”.

En su exposición, también criticó la “doctrina Zaffaroni”, al señalar que “se hizo de la víctima, el victimario, y el victimario era una víctima de la sociedad”, lo que -según dijo- derivó en la flexibilización de las penas y en un escenario de “caos y ausencia de orden”.

Patricia Bullrich y el proyecto de Código Penal

Bullrich desarrolló los principales puntos del proyecto y explicó que “tiene tres componentes centrales”. Entre ellos destacó el incremento de la pena para homicidio simple y agravado: “Aumenta de 10 a 30 años los homicidios agravados”. Señaló también que la portación de armas de fuego sin autorización será “una pena no excarcelable” y que se incorporará como agravante tanto la reincidencia como la portación de armas blancas.

La ministra apuntó además contra delitos como el hurto, al que calificó de “vergüenza”, y aseguró que pasará a tener una condena de hasta tres años. Sobre los robos, detalló: “Robar el celular o las pertenencias, la intimidad de una persona, no significará que van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de tres a doce años”. También indicó que la ocupación de viviendas tendrá resolución inmediata: “Ahora se va a ordenar y la restitución es inmediata del inmueble a sus titulares”.

Bullrich añadió que el nuevo texto incorpora sanciones por “las falsas denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, o a los contactos familiares”. Finalmente, subrayó que el Código eleva las penas de los delitos complejos, entre ellos narcotráfico, trata de personas, crimen organizado, secuestro extorsivo y pornografía infantil. “El 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga”, concluyó. (DIB)

