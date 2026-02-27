Fin de las retenciones: el titular de la Rural le bajó el tono al rumor

El campo y las retenciones en la mira.

En medio de versiones que indicaban una inminente eliminación total de las retenciones, el presidente de la Sociedad Rural Argentina(SRA), Nicolás Pino, aseguró que, tras mantener conversaciones directas con el equipo económico y con Javier Milei y Nicolás Caputo le dijeron que “no están dadas las condiciones” para avanzar en eso.

Los rumores que circularon aseguraban que el Presidente anunciaría una baja de las retenciones en el marco de Expoagro, que comenzará el próximo 10 de marzo. Pero otroas versiones adelantaban esa noticia a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Pino le bajó el precio a esos rumores y consideró que en el campo tampoco espera que eso suceda en el corto plazo.

En ese sentido, el dirigente agropecuario indicó que tanto Milei como Caputo le dijeron que “no están dadas las condiciones para que eso suceda”. Y contó que le llamó tanto la atención esa versión que “hablé con el ministro de Economía y el Presidente de la Nación y me dijeron que no”.

“Más allá de la cercanía en la parte personal (con MIlei), yo me siento como presidente de la SRA a ver en qué se basan esos rumores y si son ciertos o no y, si tengo la posibilidad de hablarlo con las autoridades, lo hago. No es que yo lo salgo a desmentir, porque esa no es mi función, porque no soy funcionario. Pero sí hay que cortar las cosas, porque sino los rumores se van haciendo cada vez más fuertes y después las decepciones son muy grandes”, indicó a Radio Mitre.

En este sentido, planteó que "no veo al campo esperando eso, pero sí veo esperando que este camino que tomó el Gobierno, de ir quitando las retenciones, se siga desarrollando. Y esto lo demuestra con actos: hoy estamos hablando de 24% de retenciones a la soja y cuando comenzó el Gobierno era 33%. Se van cumpliendo metas y promesas. No quizá con la velocidad que a uno le gustaría por la ansiedad, pero también la frustración es grande cuando uno del otro lado no se lo puede dar. Vamos a seguir insistiendo”. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







