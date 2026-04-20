lunes 20 de abril de 2026
20 de abril de 2026 - 19:31

Proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia

Lo presentó el senador Mario Ishii. Es con el objetivo de asegurar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para las personas en situación de vulnerabilidad social.

Por Agencia DIB
Mario Ishii, vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores, autor del proyecto de emergencia alimentaria y nutricional.

Mario Ishii, vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores, autor del proyecto de emergencia alimentaria y nutricional.

Con el objetivo de asegurar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para las personas en situación de vulnerabilidad social, Mario Ishii, vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio bonaerense por el plazo de 18 meses.

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La iniciativa plantea una respuesta directa frente al deterioro del poder adquisitivo y el crecimiento de la demanda en comedores escolares, comunitarios y merenderos, ámbitos donde se concentra el impacto más crítico de la crisis social. El proyecto establece un esquema de intervención inmediata del Estado provincial para sostener y ampliar la cobertura alimentaria en los sectores más afectados.

El texto instruye al Poder Ejecutivo a incrementar de manera inmediata y progresiva las partidas presupuestarias destinadas a comedores escolares, Servicios Alimentarios Escolares (SAE), comedores comunitarios y programas de asistencia alimentaria directa. La medida apunta a reforzar la red de contención existente y evitar situaciones de desabastecimiento o deterioro en la calidad nutricional.

Además, la iniciativa incorpora un mecanismo de actualización automática bimestral de los montos asignados a los programas alimentarios, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este punto busca garantizar previsibilidad y sostener el valor real de las prestaciones frente a la inflación, evitando el desfasaje entre la asignación presupuestaria y el costo efectivo de los alimentos.

Emergencia alimentaria y nutricional

El proyecto también prevé que la autoridad de aplicación sea designada por el Poder Ejecutivo, con facultades para coordinar acciones con municipios y organizaciones territoriales, optimizando la distribución de recursos y la llegada efectiva a los beneficiarios.

"Resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social", planteó Ishii, a la vez que agregó que "debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población".

Desde el entorno del senador se destacó que la propuesta “pone en el centro una de las urgencias más sensibles de la provincia” y que “no se trata solo de asistir, sino de garantizar un piso básico de dignidad en un contexto económico complejo”.

Emergencia alimentaria

La declaración de la emergencia alimentaria constituye una herramienta clave para agilizar decisiones administrativas, reforzar partidas y priorizar recursos en función de la urgencia social, en un escenario donde los indicadores de vulnerabilidad muestran una presión creciente sobre los dispositivos de asistencia.

Con este proyecto, Ishii busca instalar en la agenda legislativa una respuesta concreta y de rápida implementación, orientada a sostener el tejido social en uno de los momentos más delicados para amplios sectores de la población bonaerense.

Fuente: Agencia DIB

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