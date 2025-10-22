miércoles 22 de octubre de 2025
Mar del Plata: diseñan plantillas para que ciegos y disminuidos visuales tengan garantizado su derecho al voto secreto

Se trata de una plantilla que se superpone a la boleta para que las personas ciegas o con disminución visual sepan dónde poner la marca, sin necesidad de que lo haga por ellos un acompañante.

Por Agencia DIB
La plantilla para la BUP que pueden usar personas ciegas y con discapacidad visual.

Tiflonexos

La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) fue anunciada como la gran novedad de las elecciones legislativas de este año, pero para ello, según recuerda la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope (Umasdeca), no se tuvo en cuenta a las personas ciegas ya que con este sistema no se les garantiza el voto secreto. Por eso, la asociación entrega plantillas para que las escuelas que serán sede de los comicios brinden la posibilidad del voto secreto a personas no videntes o con disminución visual.

Gladys Correa, directora de Umasdeca, explicó al medio local 0223 que la implementación de la BUP “deja a las personas no videntes con la única posibilidad de confiar en que el lazarillo seleccione la opción deseada por la persona ciega”.

Voto “de confianza”

Antes te ibas con la boleta armada desde tu casa. Ahora, la persona ciega tiene que confiar en que su acompañante o el fiscal de mesa pinten la opción que vos le indicás. No solo deja de ser secreto el voto sino que además, para nosotros es un voto de confianza”, explicó.

Así, Umasdeca diseñó plantillas para que las personas con esta discapacidad puedan vitar de forma autónoma.

Son plantillas que tienen libre el recuadro en cada cuerpo para que se pueda pintar. Además, se entrega un archivo en el que se indica la distribución de los candidatos, que el votante tiene que aprender de memoria”, afirmó Correa.

Derecho al voto

Agregó que las plantillas pueden retirarse en la sede de Umasdeca, en Entre Ríos al 2828 de “La Feliz”, por los delegados de cada escuela que esté afectada a los comicios.

“La única solución que teníamos era que no nos iban a multar por no ir a votar si no queríamos que nos acompañe alguien al cuarto oscuro, no pensaron en el derecho al voto”, reflexionó la directora de Umasdeca.

Reclamo

Días atrás se conoció el reclamo sobre este tema de parte de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA). En diálogo con Radio Universidad, el secretario de Derechos Humanos FAICA, José Luis Núñez, señaló que ya en agosto enviaron una carta a la Junta Electoral Nacional en protesta por esta situación. “La respuesta que nos dieron es muy grave: dijeron que el voto está garantizado debido a que las personas con discapacidad visual pueden contar con asistencia, pero voto asistido no es lo mismo que voto accesible”, rechazó.

Según planteó Núñez, la modalidad de voto accesible requiere “tener todos los elementos para votar de manera autónoma”, mientras que el modo asistido “implica necesariamente de un tercero”. “No todas las personas con discapacidad visual cuentan con un tercero de confianza, como dice la ley. Muchas viven solas”, insistió.

