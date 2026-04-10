viernes 10 de abril de 2026
10 de abril de 2026 - 21:03

Malestar en un sector de La Libertad Avanza con Romo porque "no ordena al bloque"

La difusión de un proyecto para eliminar el Senado y transformar en "unicameral" la Legislatura generó enojó contra el presidente del bloque de Diputados.

Por Agencia DIB
El diputado libertario Agustín Romo.&nbsp;

El diputado libertario Agustín Romo. 

Archivo DIB.

La difusión de un proyecto de ley para eliminar una de las cámaras de la Legislatura, el Senado, generó malestar de un sector del bloque de La Libertad Avanza en Diputado con el presidente de la bancada, el caputista Agustín Romo, a quien acusan de no conducir el bloque.

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El proyecto, como informó DIB, pertenece a Héctor Gay, un diputado -ex intendente de Bahía Blanca- que llegó al mundo libertario desde PRO. Plantea una reforma constitucional parcial para avanzar en Buenos Aires en la unicameralidad.

Pero la iniciativa forma parte de una agenda de fondo de los libertarios, que planteaban que formara parte de un planteo conjunto sobre la reforma política en la provincia. Por eso, la filtración como una iniciativa individual generó malestar.

El descontento apuna a Caputo, a quien acusa de no conducir políticamente la bancada.

“Romo no puede desentenderse de su responsabilidad como jefe de bloque, pero lo hace de manera sistemática. Esa ausencia de liderazgo no es menor: deja al descubierto una conducción débil, sin rumbo y sin capacidad de ordenar a sus propios legisladores en momentos clave”, dijo una fuente de la bancada a DIB.

El reproche es que como resultado de esa falta de conducción que le atribuyen al presidente del bloque “: un diputado actuó con vía libre sobre un tema sensible que forma parte central de nuestra plataforma electoral”, dijo otra fuente, que calificó de “grave” lo ocurrido.

Romo comanda el bloque por como representante directo de Caputo, pero la mayoría de la bancada está alineado con Sebastián Pareja, el alfil político de Karina Milei en la provincia, enemiga a su vez del consultor.

En ese plano, en el interior del bloque apuntaban más allá del episodio del proyecto de Gay. “No se trata de un hecho aislado, sino de una consecuencia directa de la falta de conducción política, que termina atentando contra la coherencia y la credibilidad del espacio frente a la sociedad”, se escuchó en ese espacio.

Fuente: Agencia DIB.

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