Los libertarios aceleran la agenda de reforma: quieren eliminar el Senado y la boleta única

La Libertad Avanza quiere acelerar la agenda de reforma política en la Legislatura antes de que el calendario ingrese en el período electoral. Y para avanzar, busca poner en agenda dos proyectos de alto impacto: uno para transformar en unicameral el parlamento provincial a través de la eliminación de la cámara de Senadores y otro para extender a las candidaturas provinciales y locales la boleta única papel.

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La discusión por la unicameralidad en la provincia -un distrito donde no hay diferencias de representación entre diputados y senadores- tiene como impulsor al presidente de LLA bonaerense, el diputado nacional Sebastián Pareja , quien a principios de año había adelantado que su espacio avanzaría con una agenda que implica achicar el Estado provincial y, en ese marco, reducir estructuras políticas como la legislatura.

Ahora, el diputado bahiense Héctor Gay presentó un proyecto concreto en el que plantea una reforma constitucional parcial para eliminar la cámara Alta. El mecanismo es complejo: incluye la convocatoria a una Convención Reformadora que tendría como misión como función redactar y aprobar los cambios en el texto constitucional de 1994, sin posibilidad de tratar otras modificaciones. Luego, debería ser aprobada por dos tercios de los votos.

La legislatura, que hoy está compuesta por dos cámaras, una de 46 senadores y otra de 92 diputados, quedaría conformada por un solo cuerpo, con potestad para debatir y sancionar leyes, aprobar pliegos de jueces y defensores, habilitar los cargos ejecutivos que hoy requieren el OK del Senado y ejercer las demás atribuciones parlamentarias.

En las fundamentaciones de la iniciativa, Gay -exintendente bahiense por PRO- apuntó una serie de argumentos muy en línea con la mirada libertaria sobre la necesidad de reducir el Estado. Escribió que la unicameralidad permitiría evitar “duplicidad de estructuras administrativas, técnicas y políticas”, lo que a su vez habilitaría “achicar la planta de personal y el gasto”.

El debate tiene varios antecedentes en la provincia de Buenos Aires. Uno de los últimos se dio cuando el debate lo impulsó, a principios de siglo, Aldo San Pedro, un sindicalista de la OUM que fue el primer aliado de Néstor Kirchner en suelo bonaerense y lo impulsó cuando fue presidente de Diputados por el Frepaso, que formaba parte de la Alianza.

En la actualidad, hay 14 provincias, incluida la CABA, que tienen legislaturas unicamerales: Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Presión por la BUP

En paralelo, los libertarios redoblan la presión para que el año que viene se use la boleta única papel para elegir gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, lo que implicaría una ampliación respecto de los comicios del año pasado, cuando se usó solo para la elección de los diputados nacionales por la provincia.

Con un proyecto ya presentado en el Senado, ahora LLA busca aumentar la presión para que se trate. Y para eso convocaron a un encuentro de toda su fuerza legislativa con la Directora Nacional Electoral, María Luz Landívar.

Había sido también Pareja quien hace unos días apuntó a un sector de la UCR por intentar “apropiarse” del tema con un proyecto propio. Mientras, el jefe libertario negó que exista alguna posibilidad de que acepten tratar la rehabilitación de las reelecciones indefinidas de los intendentes que pide una parte del peronismo a cambio de avanzar con la BUP.

Landívar es una funcionaria del ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli, paradójicamente un competidor de Pareja en la carrera por la candidatura libertaria para suceder a Kicillof. En el debate con los legisladores se analizará la conveniencia de seguir con el proyecto ya presentado u optar por la redacción de uno nuevo que contenga algún gesto a la oposición.

En los fundamentos del proyecto ya presentado, los libertarios escribieron que la “ BUP implica mayor libertad para el votante, igualdad real en el acceso a la oferta electoral y una producción sustancial de prácticas asociadas al robo de boletas ”. Además, evita la manipulación y el clientelismo”. También indican que ese sistema “redujo costos de impresión, logística y distribución electoral”.

LLA tiene diez bancas en el Senado, donde es la primera minoría, y 20 en Diputados, donde cuenta con la segunda minoría detrás del peronismo.

Fuente: Agencia DIB.