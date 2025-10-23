Magdalena marca tendencia: obras públicas con fondos propios y trabajo vecinal

El municipio de Magdalena implementó un programa inédito de obras públicas que combina eficiencia, ahorro y desarrollo local: las tareas se realizan con fondos propios y exclusivamente con mano de obra vecinal

El municipio de Magdalena implementó un programa inédito de obras públicas que combina eficiencia, ahorro y desarrollo local: las tareas se realizan con fondos propios y exclusivamente con mano de obra vecinal. “La única condición para trabajar es ser vecino de Magdalena”, explicó el intendente Lisandro Hourcade, impulsor de una iniciativa que ya despertó el interés de intendentes de otros distritos bonaerenses.

El esquema rompe con el formato tradicional de licitaciones. En lugar de contratar empresas externas, el municipio compra directamente los materiales y organiza los equipos de trabajo locales, lo que permite reducir costos y garantizar que los recursos queden en la comunidad. “Además de financiar las obras, aseguramos que se compre y se contrate en Magdalena. Eso nos permitió ahorrar millones de pesos”, señaló Hourcade.

Desde el inicio del programa, hace apenas un año y medio, se pavimentaron más de 60 cuadras de hormigón en la ciudad cabecera y en Bartolomé Bavio. También se realizaron veredas, rampas accesibles, cordón cuneta y pequeñas obras de infraestructura en instituciones barriales.

Pero la innovación no se limita al área urbana. En el ámbito rural, el municipio creó una Comisión de Caminos integrada por vecinos , que administra un presupuesto propio y ejecuta los trabajos sin intervención política. El modelo, valorado por su transparencia, se consolidó como una herramienta eficaz para el mantenimiento de la red vial.

El modelo de Magdalena

Esta semana, el intendente de Coronel Dorrego, Juan Chalde, visitó Magdalena junto a funcionarios de su gabinete para conocer de cerca la experiencia. Recorrieron los frentes de obra en las calles French y Maipú, donde se realizan tareas de pavimentación y cordón cuneta con personal municipal, acompañados por el diputado provincial Valentín Miranda.

Durante la jornada también visitaron la planta hormigonera de la Delegación Municipal, considerada una pieza clave para sostener un plan de obras permanente en el distrito.

“Magdalena demuestra que con organización, trabajo y confianza en los vecinos se pueden hacer grandes cosas”, resumió Hourcade, convencido de que la gestión local puede ser motor de desarrollo y ejemplo para otras comunidades del interior bonaerense.