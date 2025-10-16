jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 13:29

Luis Caputo descartó una devaluación tras las elecciones

Así lo aseguró el ministro Luis Caputo, quien les hizo un guiño a los empresarios de IDEA: “Se vienen las reformas laboral y tributaria”.

Por Agencia DIB
Luis Caputo, participó del Coloquio de IDEA.

"Nosotros creemos que no debe venir más de una devaluación. A esta altura encuentro casi arcaico la gente que cree que la única forma en que Argentina puede ser competitiva es teniendo una moneda débil", señaló este jueves ante la mirada a la pantalla de los empresarios.

"Creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo: baja de impuestos, esta reforma laboral, tributaria y que empiece a haber mucho más financiamiento de largo plazo a tasas mucho más razonables", argumentó en un mensaje grabado desde Estados Unidos, con una duración menor a los 8 minutos.

En otro tramo de la alocución, en la que aprovechó a pedir apoyo al “cambio” que impulsa Javier Milei, el ministro aseguró que "ahora se vienen las reformas de segunda generación, que son las reformas laboral y tributaria". Y añadió: "Está claro que este es el camino en el que muchos argentinos se van a beneficiar. Ahora viene una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación: esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria".

Asimismo, ante los empresarios reunidos en Mar del Plata, Caputo detalló: "La reforma laboral es fundamental. Venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde 2011". Y agregó: "Necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio que solo favorece a un puñadito en contra de todos los argentinos".

Además, el titular del Palacio de Hacienda planteó que van a "encarar una reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos y la baja de otros. La simplificación del régimen tributario diría. Y una cosa que para mí es muy importante: va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno". (DIB)

