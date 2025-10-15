EE.UU. volvió a comprar pesos y Scott Bessent afirmó que el salvataje total sería de US$40.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en Washington con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent afirmó que la línea de asistencia financiera al Gobierno argentino podría ascender a US$ 40.0000 millones.

Del FMI al Swap: el récord de dos rescates en menos de seis meses para la economía Argentina

El funcionario de Donald Trump mencionó que habría para la Argentina una línea de financiamiento adicional al swap de monedas por US$ 20.000 millones, según informór la agencia de noticias Bloomberg,

La línea contaría con aportes de fondos de inversión privados y fondos soberanos, por otros US$ 20.000 millones. El objetivo sería invertir en deuda argentina, lo que implicaría una mejora de las cotizaciones de los bonos y una baja del riesgo país.

Por otra parte, según la misma agencia, el Tesoro norteamericano volvió a operar este miércoles en el mercado de cambios con compras de pesos y venta de dólares . Los bonos respondieron con marcadas subas apenas trascendió la noticia.

Más compra de pesos

Con las compras de pesos de este miércoles, la Casa Blanca habría sumado su segundo día de intervención en el mercado de cambios en una semana. Su desembarco en la plaza financiera local tuvo lugar el jueves de la semana pasada a través de tres bancos comerciales. Con esas ventas de dólares, el tipo de cambio bajó marcadamente.

Bessent, además, detalló que la línea de swap de monedas entre el Tesoro norteamericano y el Banco Central estaría respaldado por las tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del Fondo Monetario.

Las declaraciones del funcionario principal del equipo económico de la Casa Blanca llegaron en un momento en que el mercado experimentaba una marcada tensión, en especial entre las tasas de interés por la sequía de pesos en la plaza financiera. Las cauciones y la negociación de corto plazo de préstamos entre los bancos llegaron a registrar tasas de tres dígitos anuales.

El pronunciamiento de Bessent trajo algo de calma, principalmente por la certeza de que el mercado cambiario había tenido este miércoles abastecimiento por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Ese dato funcionó como señal para que otros jugadores también empiecen a vender sus divisas y puedan hacerse de pesos. Las tasas de interés, de inmediato, comenzaron a desinflarse.

El tipo de cambio mayorista también emprendió un camino de caída y los bonos sostuvieron sus ganancias. El mercado había terminado el martes con un "shock" por las declaraciones de Donald Trump que fueron interpretadas como un condicionamiento y un límite concreto a la asistencia financiera norteamericana hacia el gobierno libertario. (DIB)