Las propiedades de Adorni: su escribana negó un préstamo y dijo que desconoce de dónde salió el dinero

La escribana de Manuel Adorni , Adriana Nechevenko, negó hoy que el jefe de Gabinete haya recibido un préstamo para comprar un departamento en el barrio porteño de Caballito, al tiempo que aseguró que desconoce el origen de los fondos que usó el funcionario para comprar esa propiedad y la casa del country Indió Cué , en Exaltación de la Cruz, en la que figura como propietaria su mujer, Bettina Angelotti, operación sonbre la que no dio mayores precisiones.

Nechevenko declaró hoy durante más de dos horas ante el fiscal Gerardo Pollicita , en el marco de la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. A la salida de esa cita, la escribana mantuvo un contacto con la prensa en el cual contó que dijo durante la indagatoria, a la que asistió en calidad de testigo, respecto de las dos operaciones en las cuales intervino.

“ Eso pregúntenle a él” , señaló, en referencia al origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete adquirió la propiedad de Miró al 500. Según explicó, en el caso ese departamento, la operación se realizó por 230.000 dólares y fue financiada en gran parte mediante una hipoteca privada. La escribana sostuvo que este tipo de mecanismos son habituales y que no implican irregularidades. “No hubo préstamo en efectivo, sino una hipoteca normal sin ningún problema”, afirmó.

Nechevenko precisó que se trató de una hipoteca “con saldo de precio” . En ese caso, tal como su título lo indica, la escribana añadió que la hipoteca quedó a favor de los vendedores. Cabe recordar que el ex futbolista Hugo Morales es el anterior propietario del inmueble de 135 metros cuadrados, y que en su declaración testimonial ante la fiscalía, explicó que quería venderlo a 250.000 dólares pero que era una propiedad "muy deteriorada".

La investigación judicial también puso el foco en el valor de escrituración del inmueble, que sería inferior al de mercado, y en una serie de siete visitas de la escribana a la Casa Rosada -al menos siete entre 2024 y 2025-, sobre las que prefirió no dar explicaciones públicas. “A mi cliente no le gustaría que hablara de eso”, dijo la escribana sobre este punto. Otra de las particularidades de la operación es que las dos jubiladas involucradas, e Beatriz y Claudia Sbabo, aparecen a la vez como prestamistas y vendedoras.

La casa en el Country

Por otra parte, la fiscalía realizó una serie de preguntas sobre la comprá del inmueble del barrio privado en Exaltación de la Cruz. La explicación fue la siguiente: en noviembre de 2024 se le consigue a Adorni y su mujer una hipoteca al matrimonio de 100.000 dólares, con un interés del 11% anual y que debía cancelar en un año.

"Con ese dinero, Bettina Angeletti fue al Banco Galicia y realizó un depósito de 100.000 dólares con lo que logran compra en Indio Cuá", explicaron fuentes judiciales. Esa compra fue por 120.000 dólares, " ahí ya hay 20,000 dólares que tuvo que poner el matrimonio".

Respecto a los detalles de esa propiedad, la escribana sólo añadió no recordar mayores detalles. Tampoco precisó, cuánto le pagaron a ella de honorarios por los servicios prestados. "No lo recuerdo bien", reiteró. U n dato constrastante con esta última operacón es que la hipoteca por el departamento de Miró al 500 habría sido sin interés.



Fuente: Agencia DIB.