Javier Milei recibe al gendarme Nahuel Gallo en la Casa Rosada

El gendarme Nahuel Gallo durante la conferencia, a dos días de su regreso a la Argentina. Este miércoles lo recibe el presidente Javier Milei.

A poco más de un mes de su liberación, tras permanecer 448 días privado de su libertad por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo se encontrará con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. La reunión está prevista para la tarde de este miércoles.

De esta manera, el militar liberado y el mandatario se encontrarán por primera vez desde que regresó al país el país el domingo 1° de marzo, en un vuelo privado gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino, informa Noticias Argentinas.

El gendarme había sido recibido en el Aeropuerto de Ezeiza por su familia y dos ministros, Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (canciller). Dos días después, esos mismos funcionarios lo acompañaron en su primera conferencia de prensa en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional.

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia , donde fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil . En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

Al contacto con los dos representantes del Poder Ejecutivo se sumó además la reunión convocada por la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con un puñado de legisladores libertarios y aliados. La exfuncionaria también invitó a Gallo y a su esposa María Alexandra Gómez a ver la obra que protagoniza su esposa, Guillermo Yanco, en el teatro La Casona, en CABA.

Finalmente, Gallo tuvo otra invitación. Hincha de Boca, fue invitado por Chiqui Tapia al palco de honor de la AFA en la Bombonera, para ver el partido de la selección nacional ante Mauritania.

Fuente Agencia DIB