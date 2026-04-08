Raquetas en ascenso: el tenis argentino con 10 representantes en el top 100

Mariano Navone ganó en Bucarest y fue uno de los tres representantes del tenis argentino presente en una final el fin de semana último.

Nunca antes había sucedido que tres tenistas argentinos disputaran finales en distintos torneos ATP el mismo día. Este hecho, más allá de la casualidad del calendario, habla de una generación que madura y se afirma, de un país que parece renacer en su tradición tenística con la misma pasión y rigor que lo caracterizó durante décadas. La raqueta volvió a hacerse notar en la escena mundial, y lo hizo con fuerza, carácter y estilo propio.

Fue una semana inaugural soñada para el tenis argentino de la temporada de polvo de ladrillo con la marca inédita de tres representantes jugando finales en torneos distintos y en diferentes continentes. Así, Argentina aseguró 10 embajadores en el top 100 del ranking mundial ATP después de prácticamente 17 años.

Mariano Navone coronó la jornada con un título en Bucarest, imponiendo su juego con la firmeza de quien ha trabajado años para este instante. Su victoria, más que un trofeo, es la materialización de un proceso sostenido: cada saque, cada devolución y cada set ganado hablan de constancia, de paciencia y de un talento que sabe cuándo desplegarse. No se trata solo de un triunfo individual, sino de la confirmación de un tenis argentino que persiste y se reinventa en la élite del circuito.

En Marrakech, Marco Trungelliti ofreció otro capítulo memorable. El santiagueño, con 36 años y una carrera que ha transitado momentos de gloria y de adversidad, alcanzó la final y volvió a demostrar que la veteranía no es un obstáculo sino un valor: la experiencia bien administrada se convierte en estrategia, en temple y en capacidad de resistir la presión más intensa. Aunque no logró el título, su actuación es un testimonio del coraje y la resiliencia que definen a quienes llevan al tenis argentino en la sangre.

Trungelliti. carácter y resiliencia

Crecimiento de Burruchaga

Mientras tanto, Román Burruchaga jugó en Houston una final que mostró determinación, sacrificio y ambición. Cada punto disputado fue una declaración de principios: Burruchaga dejó claro que la nueva generación no teme asumir responsabilidades y que está dispuesta a escribir su propio capítulo en la historia de nuestro deporte. Que no levantara la copa no disminuye la fuerza de su mensaje: el tenis argentino se multiplica, se diversifica y se renueva.

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Más allá de los resultados individuales, lo que esta jornada revela es la profundidad del tenis nacional. Que tres argentinos estén en finales ATP distintas no es casualidad; es síntoma de una escuela, de un método, de una cultura deportiva que sabe cultivar talento, fomentar la competencia y preparar mentes para la victoria y la derrota con igual entereza. Desde los veteranos que persisten hasta los jóvenes que irrumpen, Argentina demuestra que su tenis no depende de un solo nombre, sino de un colectivo capaz de sostener la excelencia.

Más allá del resultado

Este hito también deja una enseñanza para quienes miran el deporte desde la superficialidad de los títulos: la grandeza se construye en los detalles, en la constancia diaria, en la disciplina que se mantiene incluso cuando los focos no iluminan. Cada saque, cada revés y cada estrategia desplegada durante estas finales son un recordatorio de que el tenis argentino sigue vivo, vibrante y capaz de desafiar las expectativas más audaces.

Que tres finales se jueguen en un mismo día no es solo un dato estadístico: es un símbolo de identidad, de continuidad y de esperanza. La Argentina del tenis sigue forjando historias que merecen ser contadas, celebradas y analizadas, porque cada punto disputado en estos días no es solo un resultado, sino un testimonio de la pasión, la inteligencia y la tenacidad que caracterizan a quienes llevan la raqueta albiceleste.

Fuente: Agencia DIB