ADEPA: preocupación por la restricción del ingreso de la prensa a la Casa Rosada

ADEPA repudió que haya periodistas que no puedan ingresar a la Casa Rosada.

Como “una medida preventiva hasta esclarecer los hechos”, este lunes, el Gobierno negó el ingreso a la Casa Rosada a los acreditados de medios que publicaron artículos identificados con una supuesta campaña de espionaje ruso para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024. Ante esa decisión, ADEPA emitió el siguiente comunicado:

La palabra de ADEPA “Así como repudió la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su preocupación ante la decisión de restringir el acceso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de distintos medios de comunicación. La medida, según se ha informado, se habría extendido también al ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación y del Ministerio de Economía.

El acceso de la prensa a las fuentes oficiales —y en particular a las sedes de los poderes del Estado— contribuye a hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de canales diversos.

La eventual existencia de investigaciones en curso o de situaciones que requieran esclarecimiento no debería derivar en limitaciones al acceso a la información pública por parte de la pluralidad de actores del universo periodístico y mediático”.

Los medios de prensa que no pudieron ingresar a la Casa Rosada Los cinco periodistas acreditados a los que se les impidió la entrada a Gobierno son los profesionales de El Destape, FM La Patriada. Tiempo Argentino.A24 y Ámbito Financiero. Otros medios mencionados en la investigación, como Infobae y El Cronista Comercial, no tuvieron problemas para ingresar. La medida se extendió a la Cámara de Diputados, no así al Senado. Fuente: Agencia DIB

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