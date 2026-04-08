miércoles 08 de abril de 2026
8 de abril de 2026 - 16:24

Villa Gesell mantendrá dos vuelos comerciales semanales a Aeroparque todo el año

La aerolínea Humming Airways -que en la Provincia además de Villa Gesell vuela a Olavarría, Tandil y Tres Arroyos- continuará operando la ruta desde Aeroparque durante todo 2026.

Por Agencia DIB
Villa Gesell mantendrá dos vuelos semanales todo el año.

Villa Gesell mantendrá dos vuelos semanales todo el año.

El Mensajero de la Costa

Después de una temporada histórica con más de 1.200 vuelos, en Villa Gesell la conectividad aérea se consolidó como una herramienta estratégica para el turismo y los viajes de negocios. Ahora se confirmó que la aerolínea Humming Airways seguirá todo el año con vuelos hacia y desde Aeroparque.

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Este servicio se suma al que brinda a otros tres destinos en la Provincia de Buenos Aires: Olavarría, Tandil y Tres Arroyos.

Una temporada exitosa

Durante el verano, Humming Airways tuvo una frecuencia de tres vuelos por semana. Ahora serán dos pero estarán todo el año. De acuerdo a la web de la compañía, el costo del pasaje por tramo -unos 55 minutos de vuelo- es de 93 dólares.

Desde diciembre a la fecha, según El Mensajero de la Costa, se contabilizaron en Villa Gesell más de 1.241 movimientos de aeronaves (619 aterrizajes y 622 despegues), demostrando que contar con un aeropuerto ayuda a satisfacer las necesidades tanto de Villa Gesell como de Pinamar.

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