Villa Gesell mantendrá dos vuelos comerciales semanales a Aeroparque todo el año

Después de una temporada histórica con más de 1.200 vuelos, en Villa Gesell la conectividad aérea se consolidó como una herramienta estratégica para el turismo y los viajes de negocios. Ahora se confirmó que la aerolínea Humming Airways seguirá todo el año con vuelos hacia y desde Aeroparque.
Este servicio se suma al que brinda a otros tres destinos en la Provincia de Buenos Aires: Olavarría, Tandil y Tres Arroyos.
Una temporada exitosa
Durante el verano, Humming Airways tuvo una frecuencia de tres vuelos por semana. Ahora serán dos pero estarán todo el año. De acuerdo a la web de la compañía, el costo del pasaje por tramo -unos 55 minutos de vuelo- es de 93 dólares.
Desde diciembre a la fecha, según El Mensajero de la Costa, se contabilizaron en Villa Gesell más de 1.241 movimientos de aeronaves (619 aterrizajes y 622 despegues), demostrando que contar con un aeropuerto ayuda a satisfacer las necesidades tanto de Villa Gesell como de Pinamar.