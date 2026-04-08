Kicillof: "Hay un funcionario que está lleno de libertades y de propiedades"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof utilizó este miércoles una entrega de viviendas en el partido de Gonzales Chaves para apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio del escándalo por las diferentes propiedades que, según se investiga, son parte del patrimonio del funcionario.

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“ Hay un funcionario nacional que está lleno de libertades y lleno de propiedades ”, dijo Kicillof desde De la Garma, una localidad de 2 mil habitantes en la que entregó las llaves de nuevas viviendas a diez familias, que abonarán a través de cuotas mensuales. Y agregó: “ La libertad de comprar es libertad para el que tiene plata , entonces, ¿cómo va a ser eso libertad? ¡Me da bronca que le llamen a eso libertad!”.

De esta manera, el mandatario se hizo eco del escándalo en torno al caso de la compra de propiedades por parte de Adorni, que ahora debe justificar en la Justicia. Y en ese sentido cargó contra la gestión libertaria que defiende al libre mercado y la no intervención del Estado.

“ El problema es el mercado que no funciona bien. Al menos para algunos . Para el que tiene, el mercado es libre. Hay un funcionario nacional que está lleno de libertades y lleno de propiedades. Pero no es la realidad del laburante, del comerciante, del empresario pyme es que no le resuelve el mercado el tema de vivienda”, agregó.

En Adolfo Gonzales Chaves, donde estuvo junto a la intendenta radical Lucía Gómez, y luego Olavarría, el gobernador inauguró un nuevo polo judicial, firmó convenios, entregó viviendas, ambulancias y combis para el transporte escolar, entre otras cuestiones. Así, retomó la agenda en el territorio y hace foco en la gestión del interior de la provincia de Buenos Aires.

“Como dijo su intendenta, en este contexto en que las necesidades crecen y los recursos son limitados, hay una provincia y un municipio que eligen el camino del diálogo y la articulación para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, señaló Kicillof.

En ese marco, agregó: “Mientras en el mundo se discute acerca de las grandes dificultades que tienen las familias para acceder a la vivienda, en nuestro país tenemos un Gobierno nacional que nos dice que debemos confiar en que lo va a resolver el mercado. Por eso esto que hacemos hoy en Gonzales Chaves tiene un valor aún mayor: aquí es el Estado el que llega para crear mejores oportunidades y seguir garantizando derechos en el interior bonaerense”.

“Es muy difícil encontrar a alguien que haya mejorado en su calidad de vida como consecuencia de las políticas de Javier Milei: hace falta estar presente aquí, en nuestro país, para comprender las consecuencias del abandono y los recortes en materia de salud y educación”, sostuvo el gobernador y añadió: “El impacto del ajuste no ha sido aún peor solo porque aquí hay una Provincia que trabaja junto a las y los intendentes para seguir construyendo viviendas y sumando ambulancias y combis para que los pibes puedan ir a la escuela”.

Fuente: Agencia DIB