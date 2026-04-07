martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 20:41

Condenan a un ex fiscal por plantar pruebas en la causa por el ataque a la casa de Massa en 2013

La condena también abarcó a dos abogados y un testigo. Intentaron falsear la causa por la intrusión de la casa de Massa en Tigre.

Por Agencia DIB
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa.&nbsp;

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa. 

Archivo DIB.

El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro condenó hoy a un ex fiscal, dos abogados y un testigo por haber intervenido en una operatoria destinada a introducir pruebas falsas en la investigación del asalto a la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini, ocurrido en 2013 en Tigre.

Más noticias
La intendenta Eva Mieri, cuando era concejal. 

Escrache a Espert: La justicia revocó el procesamiento de la intendenta de Quilmes
Kicillof y su esosa, Soledad Qerehilac, el domingo en Ensenada. 

¿Zapatillas francesas o cordobesas?: la insólita polémica por el calzado del Gobernador

El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli, estableció que Carlos Washington Palacios, Tomás Ángel Pérez Bodria, Esteban Mauricio Español y César Emiliano Jaunarena actuaron de manera coordinada para beneficiar a Alcides Gorgonio Díaz, ya condenado por el hecho, e intentar debilitar la validez de las pruebas que sustentaron aquella sentencia.

Según se reconstruyó en el expediente, el episodio del 21 de julio de 2013, inicialmente presentado como un robo, fue considerado en sede judicial como un hecho de intimidación política. A partir de los allanamientos posteriores, se obtuvieron elementos clave que derivaron en la condena de Díaz a 13 años de prisión.

No obstante, entre fines de 2014 y comienzos de 2015 se desplegó una maniobra paralela para alterar el curso del proceso. El tribunal determinó que Palacios utilizó una denuncia por amenazas presentada por Jaunarena para desviar la investigación hacia cuestionamientos sobre los procedimientos policiales, en lugar de profundizar en el origen de esas intimidaciones.

En ese contexto, los abogados involucrados habrían orientado al testigo para que incorporara datos falsos en sus declaraciones. Entre otras afirmaciones, Jaunarena sostuvo que durante los allanamientos se había incautado una suma mayor de dinero a la registrada oficialmente y que una persona ajena había ingresado con un bolso al lugar, circunstancias que luego fueron descartadas por la prueba judicial .

El juzgado valoró además evidencia de comunicaciones y testimonios que permitieron acreditar la articulación entre los acusados, así como intentos de influir en otros testigos para modificar sus versiones.

La sentencia también retoma antecedentes disciplinarios: Palacios había sido removido de su cargo en 2019 tras un jury que concluyó que había incumplido sus deberes funcionales y actuado fuera de los límites de su competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MalenaGalmarini/status/2041543920715288616&partner=&hide_thread=false

Al momento de fijar las penas, el magistrado consideró la gravedad institucional de los hechos, al entender que se utilizó el sistema judicial con fines indebidos. En ese marco, dispuso seis años de prisión y doce de inhabilitación para el ex fiscal; cinco años de cárcel e igual período de inhabilitación profesional para los abogados; y cuatro años de prisión para el testigo.

Tras conocerse el veredicto, Malena Galmarini sostuvo en redes que la resolución judicial cierra un largo proceso marcado por intentos de distorsionar los hechos y destacó que “ Intentaron ensuciar la verdad y terminaron condenados ”.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Escrache a Espert: La justicia revocó el procesamiento de la intendenta de Quilmes

¿Zapatillas francesas o cordobesas?: la insólita polémica por el calzado del Gobernador

El Gobierno impulsa una nueva ley de salud mental: los ejes del proyecto

Avances en la causa Adorni: hoy declaró Morales y desde mañana lo hacen su escribana y las cuatro prestamistas

ADEPA: preocupación por la restricción del ingreso de la prensa a la Casa Rosada

Inundaciones: la Provincia "apura" a Nación para que reactive una obra clave

Oficializan el nombramiento de María Florencia Zicavo como nueva síndico del PAMI

Kicillof recibió a pastores en medio de la preocupación por la pobreza

Bahía Blanca: la posibilidad de que regrese el tren ilusiona a una decena de ciudades de la provincia

Reforma laboral: reponen el artículo que fija el cálculo de intereses de las indemnizaciones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Trabajos sobre un puente en el Río Salado. 

Inundaciones: la Provincia "apura" a Nación para que reactive una obra clave

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Parque Nacional Los Glaciares (argentina.gob.ar)

El ministerio de Ambiente bonaerense elaboró materiales sobre Ley de Glaciares para trabajar en el aula