martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 18:16

¿Zapatillas francesas o cordobesas?: la insólita polémica por el calzado del Gobernador

El Gobernador y su esposa posaron con un calzado particular durante una tarde de descanso en Ensenada. Lo acusaron de usar un modelo caro e importado. Pero era todo lo contrario.

Por Agencia DIB
Kicillof y su esosa, Soledad Qerehilac, el domingo en Ensenada.&nbsp;

Kicillof y su esosa, Soledad Qerehilac, el domingo en Ensenada. 

El gobernador Axel Kicillof pasó un domingo distendido en la costa de Ensenada, la ciudad vecina de la Plata, donde vive, y lo compartió algunas imágenes en las redes. Pero las zapatillas que usaron él y su esposa, Soledad Quereihlac generaron una insólita polémica.

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Todo se desató cuando Quereihlac compartió, en su perfil de Instagram, unas todos de la relajada tarde familiar junto al rio. En ellas se las veía a él y a ella posando en ropa deportiva junto a río, ambos con zapatillas, las del gobernador azules y las de ella marrón claro.

Y ahí arrancó la polémica, que en realidad fue una operación armada por algunas cuentas libertarias, que aprovecharon el símbolo del calzado -una “v” en los laterales - para acusarlos de usar un caro calzado francés, que tine un diseño similar.

En una de esas cuentas, se acusaba al Gobernador de haber importado zapatillas de la marca “Suede”, francesas, en modelos valuados en unos 185 dólares, más los eventuales gastos de envío. El problema para esas cuentas es que no se traba de calzado importando: era “Justicialistas”, una marca familiar fabricada en Córdoba. Bien “industria nacional”.

Fue uno de los dueños de la marca, Nicolás Mendizábal, quien aclaró todo. El empresario dijo que se trataba de “nuestras zapatillas” y que el modelo que eligieron se llama “JP”. Mendizábal contó que “hace años que Axel y Soledad compran nuestros modelos” y que inclu

so “están pendiente de cómo nos va y nos mandan mensajes de aliento, se preocupan mucho por la crisis que atraviesa la industria en la actualidad”.

Las Justicialistas PJ , un modelo en cuero y caucho, se ofrecen a 103.000 en la web de la PYME cordobesa.

Fuente: Agencia DIB.

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