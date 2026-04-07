Avances en la causa Adorni: hoy declaró Morales y desde mañana lo hacen su escribana y las cuatro prestamistas

La investigación por la compra de propiedades por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , dará pasos clave con la declaración de su escribana, Adriana Nechevenko, y de las cuatro mujeres que estuvieron involucradas en las adquisiciones de tres de sus cuatros domicilios, en dos operaciones en las que, a la vez, habrían actuado como prestamistas. Hoy, hizo lo propio el exjugador Hugo Morales que vendió el último de los departamentos que se conoció, ubicado en el barrio porteño de Caballito.

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La escribana Nechevenko declarará ante el fiscal Gerardo Pollicita mañana a las 10:30. Y se espera que ese trámite clarifique lo que ocurrió, porque se trata de la profesional que intervino en la operación del departamento de Caballito, donde hoy vive el funcionario y el último que compró, en la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea y en la compra de casa del country Indio Cuá, en la ciudad bonaerense de Exaltación de la Cruz, a nombre de Bettina Angeletti, su pareja.

Pollicita citó para el jueves y el viernes a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas y a de Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. Las dos primeras le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le prestaron 100.000 dólares cada una, las otras dos mujeres figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a él a su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea.

Se trata de cinco declaraciones que son clave y generan expectativa en la Casa Rosada , donde esperan que surjan datos que clarifiquen la situación del funcionario.

¿Qué dijo Morales?

En la declaración de hoy, Morales sostuvo que en mayo de 2025 vendió el departamento por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas. Dijo que es el mismo precio al que lo había comprado unos diez años atrás.

En su declaración, que insumió dos horas y se realizó vía Zoom, el exfutbolista, sostuvo que en la primera operación las mujeres estuvieron en todo momento acompañadas por dos “chicos”, a quienes no pudo identificar.

Morales dijo en Tribunales que la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria y unos chats que cruzó con las personas involucradas.

Morales había comprado el primer piso de Miró al 500 en 1996. El departamento, de cuatro ambientes y un amplio patio, estuvo alquilado durante los últimos diez años hasta que decidió venderlo.

Fuente: Agencia DIB.