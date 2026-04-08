El Instituto Verdier de Indio Rico pasó a ser de gestión estatal para mantener la educación secundaria

Tras un proceso de dos años y el consenso de familias y docentes, el Instituto Verdier de Indio Rico , partido de Coronel Pringles, dejó de ser de gestión privada para asegurar la continuidad de los estudios secundarios en la localidad, convirtiéndose en la Escuela Secundaria N°6 .

La directora del establecimiento, Belén Fernández, contó a El Orden de Pringles que a partir del 1º de abril se consolidó el cambio de nombre y que, esta semana, se realizó el acto oficial.

"Los gastos se incrementan cada vez más, se consultó a las familias de la escuela , se hicieron dos encuestas , una hace dos años y otra en julio del año pasado. Docentes y familias tenían que estar de acuerdo con esta decisión, ya que económicamente no se pudo sostener más", precisó Fernández al medio mencionado.

A partir de esta decisión, se busca garantizar que la localidad siga con la educación en estudios secundarios, solicitando ayuda a la Provincia y pidiendo el reconocimiento como secundaria de Indio Rico.

"Cuando se creó la institución en el año '59 los docentes trabajaron mucho tiempo sin cobrar, para que haya clases. Siempre estuvo esta problemática económica, pero contaron con el trabajo de los docentes, cooperadoras y familias que colaboraron para sostener la escuela secundaria", aseveró la educadora.

La transformación quedó sellada a través de la Resolución N° 638/26 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Este documento autoriza, con retroactividad al 1° de abril de 2026, la creación de la nueva institución de tercera categoría, la cual funcionará sobre la base de la matrícula y las secciones que pertenecían al exinstituto.

Emoción e identidad

El acto protocolar se realizó el martes y contó con una amplia representación institucional, encabezada por el Intendente Municipal, Lisandro Matzkin; la delegada de Indio Rico, Laura Plaza; y autoridades de la Dirección de Inspección General y de la DIEGEP.

Uno de los momentos más significativos se vivió cuando Gustavo Copes (Inspector General) y Javier Ranaldi (Director de DIEGEP) hicieron entrega de la resolución oficial a la directora de la flamante escuela, María Belén Fernández.

Durante el evento, los presentes pudieron disfrutar de un video conmemorativo que repasó las décadas de historia del Instituto Verdier, y de una presentación de danzas tradicionales protagonizada por los alumnos de 4° año, reforzando el vínculo entre la educación y las raíces criollas de la zona.

Con la creación de la EES N°6, Indio Rico asegura no solo la permanencia de los estudios secundarios en la localidad, sino también una estructura administrativa que permitirá afrontar los desafíos económicos y pedagógicos del futuro, manteniendo siempre vivo el legado de María P. de Verdier.

Fuente: Agencia DIB