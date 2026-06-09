Intendentes llevaron al Congreso la presión contra el achique de la zona fría, pero hay escepticismo en los legisladores

Un grupo de intendentes del peronismo y el Frente Renovador llevaron al Congreso su reclamo para que no se avance con el proyecto de ley que dispone el rectorte de régimen de zona fría , por el cual se subsidia el consumo de gas natural, donde legisladores de Unión por la Patria se comprometieron a intentar frenar su aprobación aunque les advirtieron que será una tarea compleja.

Como había anticipado DIB , la movida fue un intento de generar consensos en el Senado contra el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados. Hubo presencia de intendentes como Gusatavo Barrera, de Villa Gesell Juan Manuel Cerezo, de Las Heras; Ariel Succurro, de Salliqueló; Cecilio Salazar, de San Pedro; Maximiliano Wesner, de Olavarría; Nelson Sombra, de Azul; Pablo Garate, de Tres Arroyos e Iván Villagrán, de Carmen de Areco, entre otros.

Por el lado de los legisladores, estuvieron las diputadas Juliana De Tullio, Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Paula Penacca, Agustina Propato y Jimena López. También estuvieron presentes el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro y el diputado Hugo Moyano (h). Se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, y el diputado provincial Mariano Cascallares y varios legisladores bonaerenses de ambas cámaras.

Barrera, uno de los principales impulsores del encuentro, dijo que “ lamentablemente en vez de estar proyectando para sumar derechos para la provincia y la nación nos estamos juntando para no perderlos y sostener lo que habíamos conseguido. Yo le llamo a este proyecto de ley el ‘proyecto del frío y del hambre'” alertó en referencia al recorte nacional que implicaría fuertes aumentos en las boletas de gas.

Los legisladores nacionales se comprometieron a intentar frenar el proyecto en el trámite en la cámara Alta. “Vamos a hacer todo lo posible para que esta ley no salga” expresó, en tanto, Wado de Pedro. Pero al mismo tiempo hubo advertencias de que el escenario es complejo porque hoy La Libertad Avanza tiene apoyos para avanzar. En ese plano, remarcaron la necesidad de ampliar las negociaciones para intentar lograr su objetivo.

¿Qué cambia si se achica la zona fría?

El proyecto en disputa elimina la ampliación del alcance de la zona fría que se había aprobado en 2022, lo que implica volver al diseño original, de 2001, que solo comprendía el distrito de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Implicaría que en 94 distritos bonaerenses la subsidios se eliminarían o sería reducidos, con el consiguienbte aumento del costo de la factura.

Hasta ahora, los usuarios alcanzados reciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. Pero, y acá está el cambio, el nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es apenas uno de los tres componentes que integran una factura residencial.

Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo que pagan los hogares; y el costo del transporte troncal del gas natural. Sobre esos dos segmentos de la tarifa el Estado dejará de cubrir el descuento que actualmente financia. Por eso, la tarifa subirá para todos y las provincias patagónicas también recibirán boletas con ajustes en torno al 25%.

Para el caso de los 94 municipios bonaerenses que quedarían afuera del régimen, el subsidio que promete el Gobierno será de un porcentaje sobre el PIST, ítem que suele ser un tercio o un cuarto del total de la factura. Entonces, de acuerdo a lo que pudo averiguar Agencia DIB si el PIST representa el 30% de la factura y recibe un descuento del 50% sobre ese componente, la reducción final de la factura rondará el 15%, antes de considerar otros cargos e impuestos.

Yendo a un ejemplo concreto, hoy un usuario que abona $60.000 en una ciudad del interior con el subsidio más alto, “se ahorra” unos $42.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $102.000. Porque el subsidio es sobre el total de la factura.

Sin embargo, con el cambio será sobre el PIST, que en esa misma boleta de $102.000 ronda los $25.000. En ese caso, si el usuario tiene un beneficio del 50% aplicado sobre ese componente, el ahorro efectivo en la factura sería de $12.500, es decir, alrededor de 12,5% de la factura final. Pagará, en concreto, $87.500 en vez de los 60.000 de ahora.

Fuente: Agencia DIB.