Lanús: un alto funcionario de la SIDE estaría detrás de una protesta y el municipio analiza denunciarlo penalmente

La vecina que lideró la protesta en Lanús.

Un grupo de vecinas “autoconvocadas” marcharon frente a la municipalidad de Lanús para exigir seguridad, pero desde la comuna, que dirige el camporista Julián Álvarez, identificaron que quien coordinaba la protesta el Diego Kravetz, exfuncionario del gobierno local de Néstor Grindetti y ahora analizan denunciarlo penalmente, dado su rol en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La manifestación fue convocada con la consigna “Lanús se hace escuchar” y reunió a unas 30 personas frente a las puertas del edificio de la municipalidad, que corearon pedidos de mayor seguridad, sin exhibir ningún tipo de identificación partidaria.

Sin embargo, desde la comuna identificaron que quien parecía ser la organizadora mantuvo comunicación constante con Kravetz, a través de su teléfono celular. “Bueno, ya estoy acá” - lamentándose por la poca convocatoria pero justificándolo por ser “la primera vez”. Acto seguido quien aparecía identificado como Kravetz en el WhatsApp la felicitó: “Muy bien”, escribió.

Diego Kravetz es actualmente el segundo al mando de la SIDE - Cristian Auguadra es el director- pero a la vez es un actor político de muchos años en Lanús : fue secretario de Seguridad del macrista Grindetti), y compitió contra Álvarez por la intendencia en 2023 y podría volver a intentarlo el año próximo.

Fuentes ligadas al municipio confirmaron a DIB que analizan presentar una denuncia penal contra Kravetz ya que su rol como Subsecretario de Inteligencia del Estado es incompatible con la organización de la protesta. Fuente: Agencia DIB.

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