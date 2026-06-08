La oposición criticó a Kicillof tras la suspensión de la sesión por IOMA

Luego que la Cámara de Diputados suspendiera este lunes la sesión especial convocada para abordar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) , legisladores de la oposición cargaron contra el gobernador Axel Kicillof y el oficialismo por evitar el debate sobre la situación de la obra social bonaerense.

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Como informó Agencia DIB, las autoridades del cuerpo comunicaron mediante dos resoluciones que reprogramaron para el jueves una sesión especial en la que se iba a debatir la crítica situación del IOMA y otra ordinaria con un temario menor.

Tras conocerse la suspensión, referentes del PRO, la UCR, La Libertad Avanza, Hechos y Unión y Libertad expresaron su malestar y cuestionaron al gobierno de Axel Kicillof por no avanzar con el debate parlamentario.

Desde el PRO, por ejemplo, cuestionaron la postergación y dijeron que mientras miles de afiliados enfrentan demoras en la atención, dificultades para acceder a prestaciones y medicamentos, e incertidumbre respecto del destino de los recursos que aportan mes a mes, el oficialismo decidió impedir el debate y evitar las explicaciones que la sociedad reclama.

“Lo ocurrido demuestra la escasa prioridad que el gobernador Axel Kicillof le asigna a la situación de IOMA y a los más de dos millones de afiliados que dependen de la obra social provincial. En lugar de promover la transparencia, brindar información y rendir cuentas sobre el estado de una institución que atraviesa una profunda crisis, el oficialismo optó por bloquear una instancia de discusión legítima en el ámbito legislativo”, indicaron.

Reclamo radical por el IOMA

En tanto, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, consideró, en un posteo en X, que se perdió la oportunidad para discutir “la catástrofe de IOMA”. Y añadió: “Es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses”.

Además, apuntó contra Kicillof al afirmar que “no quiere discutir un tema central para la agenda bonaerense” y remarcó que afiliados, familiares y prestadores coinciden en que “IOMA no está cumpliendo sus funciones y misiones”.

Por su parte, la titular del bloque UCR, Alejandra Lordén, sostuvo que el oficialismo “volteó” la sesión y cuestionó la falta de respuestas frente a los reclamos de los afiliados.

Y desde La Libertad Avanza, el presidente del bloque, Juanes Osaba, responsabilizó al gobernador por la situación que atraviesa la obra social bonaerense y acusó al oficialismo de evitar el debate legislativo. “Kicillof no quiere dar la cara por el desastre que hizo con IOMA”, sostuvo el legislador a través de sus redes sociales. En la misma publicación, afirmó que “el kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social de millones de bonaerenses”.

Fuente: Agencia DIB