viernes 27 de marzo de 2026
27 de marzo de 2026 - 08:17

La Libertad Avanza cruzó a Kicillof por "hacer oposición desde el Estado"

El espacio libertario cuestionó la reunión del gobernador con intendentes y lo acusó de centrarse en críticas a Javier Milei sin plantear soluciones de gestión.

Por Agencia DIB
El armador libertario, Sebastián Pareja.
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“Los reúne sólo para criticar, no para buscar soluciones a los problemas de los bonaerenses. Busca hacer oposición desde el Estado”, indicaron los libertarios sobre la cumbre en La Plata en la que el mandatario les planteó a los jefes comunales que están "ante una catástrofe" por la caída de recursos, por la que culpó a Milei.

“Kicillof volvió a hacer lo único que sabe: juntar intendentes para echarle la culpa a otro de una crisis que su propio modelo ayudó a destruir. Montó una cumbre política para sostener el relato y victimizarse” agregaron los integrantes bonaerenses del partido presidido a nivel nacional por Karina Milei.

“Mientras evita discutir su propia estructura, la Provincia sigue destinando recursos millonarios a áreas que no resuelven los problemas de los bonaerenses: sólo en el Presupuesto con Perspectiva de Género 2026 prevé $1,79 billones, equivalentes al 4,2% del presupuesto total provincial” agregaron.

En el mismo sentido, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo: “La Provincia necesita orden, austeridad, eficiencia y un rumbo claro. Gobernar también implica asumir responsabilidades sobre los problemas estructurales que Buenos Aires arrastra desde hace muchos años”.

Y cerró: “Kicillof no junta a los intendentes para resolver los problemas de gestión de la Provincia: no se ocupa de IOMA, no corrige el desastre administrativo y sólo los convoca para hacer política. No faltan recursos, falta gestión”.

Fuente: Agencia DIB

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