La Libertad Avanza cruzó a Kicillof por "hacer oposición desde el Estado"

El armador libertario, Sebastián Pareja.

Luego que Axel Kicillof encendiera las alarmas sobre “el agravamiento” de la situación fiscal en la provincia ante un grupo de intendentes y con críticas al plan económico de Javier Milei, desde La Libertad Avanza(LLA) cruzaron al gobernador al asegurar que “hace oposición desde el Estado”.

“Los reúne sólo para criticar, no para buscar soluciones a los problemas de los bonaerenses. Busca hacer oposición desde el Estado”, indicaron los libertarios sobre la cumbre en La Plata en la que el mandatario les planteó a los jefes comunales que están "ante una catástrofe" por la caída de recursos, por la que culpó a Milei.

“Kicillof volvió a hacer lo único que sabe: juntar intendentes para echarle la culpa a otro de una crisis que su propio modelo ayudó a destruir. Montó una cumbre política para sostener el relato y victimizarse” agregaron los integrantes bonaerenses del partido presidido a nivel nacional por Karina Milei.

“Mientras evita discutir su propia estructura, la Provincia sigue destinando recursos millonarios a áreas que no resuelven los problemas de los bonaerenses: sólo en el Presupuesto con Perspectiva de Género 2026 prevé $1,79 billones, equivalentes al 4,2% del presupuesto total provincial” agregaron.

En el mismo sentido, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo: “La Provincia necesita orden, austeridad, eficiencia y un rumbo claro. Gobernar también implica asumir responsabilidades sobre los problemas estructurales que Buenos Aires arrastra desde hace muchos años”. Y cerró: “Kicillof no junta a los intendentes para resolver los problemas de gestión de la Provincia: no se ocupa de IOMA, no corrige el desastre administrativo y sólo los convoca para hacer política. No faltan recursos, falta gestión”. Fuente: Agencia DIB

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