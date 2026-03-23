lunes 23 de marzo de 2026
23 de marzo de 2026 - 16:43

La Corte Suprema dictó 1907 fallos por delitos de lesa humanidad desde 2004

Entre los fallos más destacados de la Corte Suprema se encuentran el que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y el que determinó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Por Agencia DIB
Los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia

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NA

La Corte Suprema de Justicia dictó desde 2004 al 17 de marzo de 2026 un total de 1907 sentencias en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar de la que este martes 24 se cumplen 50 años de su inicio.

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Entre sus fallos más relevantes se destaca el caso “Simón” del 14 de junio de 2005, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), lo que habilitó la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad iniciados tras el golpe del 24 de marzo de 1976, informó Noticias Argentinas.

Previamente, en 2004 la Corte dictó el fallo “Arancibia Clavel”, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y en 2007, en la causa “Mazzeo”, declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares.

Los juicios de lesa humanidad en números

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Además, hay 12 juicios en curso, 282 causas en etapa de investigación preliminar y 33 prófugos con condena.

El año pasado la Corte Suprema homenajeó a los jueces del Juicio a las Juntas de 1985, que en la llamada “Causa 13” condenaron a los principales responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En esa oportunidad, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, subrayó la realización de un “auténtico juicio justo” en un contexto “complejo”; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”; y el juez Ricardo Lorenzetti afirmó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.

Fuente Agencia DIB

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