viernes 20 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026 - 10:43

Crímenes de lesa humanidad: a medio siglo del golpe, 1.231 personas fueron condenadas

Esto es desde 2006, con la reapertura de los juicios. De los 504 condenados por crímenes de lesa humanidad actualmente detenidos, 425 tienen arresto domiciliario, mientras que 33 están prófugos.

Por Agencia DIB
De los 1.231 condenados por crímenes de lesa humanidad, todavía hay 33 prófugos.

De los 1.231 condenados por crímenes de lesa humanidad, todavía hay 33 prófugos.

gráficos condenados rs

De acuerdo a información del sitio fiscales.gob.ar, desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad en el año 2006, en todo el país se dictaron 361 sentencias en las que hubo 1.231 condenados. Todavía hay 12 juicios en curso.

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Sobre un total de 3.897 personas investigadas en las últimas dos décadas, hubo 1.231 condenados, 250 absueltos, 292 procesados, 172 con Falta de mérito, 102 sobreseídos, 76 indagados, 571 imputados y 1.257 fallecidos.

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El detalle de los detenidos

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señaló que actualmente hay 504 personas detenidas por estos crímenes, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria. De las restantes, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y 18 en diferentes establecimientos del Servicio Penitenciario. Mientras tanto, 1.582 personas investigadas permanecen en libertad y 33 están prófugos.

La brecha entre privados/as de la libertad y libres en 2026 es la mayor del registro histórico que lleva la procuraduría desde 2015, provocada por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas. Mientras tanto, en la etapa de investigación preliminar se encuentran en trámite 282 causas.

Tanto en estas causas como las que están en debate, la cantidad de personas procesadas es de 292. En los expedientes en investigación hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Fuente: Agencia DIB

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