La CGT marchará el jueves 18 contra la reforma laboral

La sede de la CGT.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió realizar una manifestación de rechazo contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El reclamo tendrá lugar en Plaza de Mayo y será el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. La semana próxima el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las intenciones del oficialismo.

La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que permanece reunido en la sede de Azopardo desde el mediodía de este jueves.

Los sindicatos rechazaron la iniciativa porque que consideran que es “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales.

El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.

De hecho el titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, afirmó este jueves que con la reforma laboral el Gobierno quiere una Argentina “pre peronista”, sin las leyes que se incorporaron a partir de 1945 y calificó la medida de “inconstitucional”. NOTICIA EN DESARROLLO NOTICIA EN DESARROLLO

