jueves 30 de octubre de 2025
30 de octubre de 2025 - 13:25

Kicillof y la interna del PJ: "Tenemos que dejar de hablarnos a nosotros mismos"

Kicillof habló de la disputa con el kirchnerismo y se quejó porque no lo invitaron a la cumbre de Milei y los gobernadores.

Por Agencia DIB
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.&nbsp;

El gobernador bonaerense Axel Kicillof. 

En medio de la polémica por la decisión del Gobierno de Javier Milei de no invitar a Axel Kicillof a la reunión con los mandatarios provinciales en la Casa Rosada, el gobernador bonaerense cuestionó al Presidente pero también mando un mensaje hacia la interna del peronismo, que volvió a escena tras la derrota en las elecciones.

Más noticias
La importancia del club de barrio en la vida social. 

Rige la ley que prohíbe cortar la luz, gas y agua a hospitales, escuelas y clubes
Milei y Kicillof en la primera reunión del Presidente y los gobernadores. (Presidencia)

Sin convocar a Kicillof, Milei recibe a la mayoría de los gobernadores

“Tenemos que dejar de hablarnos a nosotros mismos. Hay una base, pero sobre eso hay que construir. Hay que abrir, ampliar, hablarle a más gente”, lanzó Kicillof al ser consultado sobre lo que puede venir dentro de Fuerza Patria de cara a los próximos años y tras la performance en las legislativas del 26 de octubre.

“Puede haber diferencias, chisporroteos. (Pero) sin tapar las diferencias hay que construir”, agregó el mandatario, que llamó a ampliar al Partido Justicialista como decía Juan Domingo Perón, “para que vuelva a ser un movimiento”. En ese sentido, pidió Hay “sumar a los no tengan miedo”, en referencia a sectores del peronismo que fueron parte de la fallida experiencia de Juntos por el Cambio.

“La derecha quiere que nos peleemos, que estemos en la chiquita. Yo a eso no me sumo”, dijo en declaraciones a Radio 10, donde aprovechó a cuestionar a Milei por no convocarlo a la mesa de negociación con otrtos gobernadores. Al respecto, consideró que eso "habla de las limitaciones que tiene" el Presidente, añadió que si "no hay resquicio para modificar o generar algún punto de acuerdo en algo tampoco vale la pena ir".

"Comete un error el Presidente porque no invita a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar seriamente, respetuosamente. A mí no me pueden achacar ni insultos, ni maltrato y no lo he hecho a pesar de que él lo tiene por deporte. Yo soy número fijo para el insulto", cuestionó sobre la no invitación a él como a Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

Axel Kicillof sobre la relación de Milei con Donald Trump

Asimismo, enfatizó en que el Presidente tiene que “poder convivir con las diferencias” y sostuvo que le “da mucha pena que no pueda escuchar críticas”. En ese sentido, remarcó que la provincia de Buenos Aires tiene 40% de la población nacional y, entonces, destacó que si en el encuentro se van a debatir las reformas laboral e impositiva que quiere impulsar la Casa Rosada, él debería ser uno de los participantes. “En temas fiscales aportamos 40% de la recaudación. En temas laborales, tenemos el grueso de la fuerza de trabajo, la industria. También las mayores dificultades que produce el programa de Milei", enumeró.

En eso, a modo de chicana, el gobernador deslizó: “Se ve que el Gobierno está construyendo la foto que le pidieron [Donald] Trump, [Scott] Bessent. Trump le dijo: ‘Yo apoyo, pero júntese con [Mauricio] Macri, con gobernadores”. Y fue más allá al dar cuenta del vínculo con el Gobierno estadounidense. Dijo que Trump "salvó" a Milei antes de las elecciones y que fue su "jefe de campaña".

Asimismo, insistió con sus intenciones de “intercambiar respetuosamente” con Milei y acotó: “No me pueden achacar insultos, maltratos. No lo he hecho con el Presidente todo este tiempo, más allá de que él lo tiene como deporte y de que yo soy número fijo para el insulto”.

El gobernador tampoco se olvidó de reclamar por los fondos que la gestión libertaria no le giró a territorio bonaerense, un tema que incluso ya llevó a la Corte Suprema. “Han tomado decisiones ilegales. A la Provincia y a todas las otras les han quitado fondos establecidos por ley, que han incumplido”, se quejó. (DIB)

Temas
Ver más

Rige la ley que prohíbe cortar la luz, gas y agua a hospitales, escuelas y clubes

Sin convocar a Kicillof, Milei recibe a la mayoría de los gobernadores

Oficializan el cronograma de pago para los estatales bonaerenses

Kicillof se mostró tras la elección y dijo que "vivimos una emergencia social"

La Justicia comienza el recuento de votos y Fuerza Patria no pierde la esperanza

Diego Santilli toma impulso para 2027: "Me gustaría ser gobernador"

La Provincia avanza con el consorcio para gestionar la autopista Presidente Perón

Kicillof defendió el desdoblamiento y dijo que se vienen "reformas nefastas"

Elecciones 2025: quién ganó en las mesas donde votaron Javier Milei y Axel Kicillof

Arde la interna peronista tras la derrota con pase de factura de los intendentes

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un trabajador sobre un puente. (Agencia Xinhua)

El Gobierno desmiente que se piense en una jornada laboral de 12 horas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La vosoritida actúa sobre la causa molecular del enanismo y ya está disponible comercialmente.

Vosoritida: llega a Argentina la primera medicación para tratar la acondroplasia

Por  Agencia DIB