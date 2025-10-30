Kicillof y la interna del PJ: "Tenemos que dejar de hablarnos a nosotros mismos"

En medio de la polémica por la decisión del Gobierno de Javier Milei de no invitar a Axel Kicillof a la reunión con los mandatarios provinciales en la Casa Rosada, el gobernador bonaerense cuestionó al Presidente pero también mando un mensaje hacia la interna del peronismo, que volvió a escena tras la derrota en las elecciones.

“Tenemos que dejar de hablarnos a nosotros mismos. Hay una base, pero sobre eso hay que construir. Hay que abrir, ampliar, hablarle a más gente” , lanzó Kicillof al ser consultado sobre lo que puede venir dentro de Fuerza Patria de cara a los próximos años y tras la performance en las legislativas del 26 de octubre.

“Puede haber diferencias, chisporroteos. (Pero) sin tapar las diferencias hay que construir”, agregó el mandatario, que llamó a ampliar al Partido Justicialista como decía Juan Domingo Perón, “para que vuelva a ser un movimiento”. En ese sentido, pidió Hay “sumar a los no tengan miedo”, en referencia a sectores del peronismo que fueron parte de la fallida experiencia de Juntos por el Cambio.

“La derecha quiere que nos peleemos, que estemos en la chiquita. Yo a eso no me sumo”, dijo en declaraciones a Radio 10, donde aprovechó a cuestionar a Milei por no convocarlo a la mesa de negociación con otrtos gobernadores. Al respecto, consideró que eso " habla de las limitaciones que tiene" el Presidente , añadió que si "no hay resquicio para modificar o generar algún punto de acuerdo en algo tampoco vale la pena ir ".

"Comete un error el Presidente porque no invita a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar seriamente, respetuosamente. A mí no me pueden achacar ni insultos, ni maltrato y no lo he hecho a pesar de que él lo tiene por deporte. Yo soy número fijo para el insulto", cuestionó sobre la no invitación a él como a Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

Axel Kicillof sobre la relación de Milei con Donald Trump

Asimismo, enfatizó en que el Presidente tiene que “poder convivir con las diferencias” y sostuvo que le “da mucha pena que no pueda escuchar críticas”. En ese sentido, remarcó que la provincia de Buenos Aires tiene 40% de la población nacional y, entonces, destacó que si en el encuentro se van a debatir las reformas laboral e impositiva que quiere impulsar la Casa Rosada, él debería ser uno de los participantes. “En temas fiscales aportamos 40% de la recaudación. En temas laborales, tenemos el grueso de la fuerza de trabajo, la industria. También las mayores dificultades que produce el programa de Milei", enumeró.

En eso, a modo de chicana, el gobernador deslizó: “Se ve que el Gobierno está construyendo la foto que le pidieron [Donald] Trump, [Scott] Bessent. Trump le dijo: ‘Yo apoyo, pero júntese con [Mauricio] Macri, con gobernadores”. Y fue más allá al dar cuenta del vínculo con el Gobierno estadounidense. Dijo que Trump "salvó" a Milei antes de las elecciones y que fue su "jefe de campaña".

Asimismo, insistió con sus intenciones de “intercambiar respetuosamente” con Milei y acotó: “No me pueden achacar insultos, maltratos. No lo he hecho con el Presidente todo este tiempo, más allá de que él lo tiene como deporte y de que yo soy número fijo para el insulto”.

El gobernador tampoco se olvidó de reclamar por los fondos que la gestión libertaria no le giró a territorio bonaerense, un tema que incluso ya llevó a la Corte Suprema. “Han tomado decisiones ilegales. A la Provincia y a todas las otras les han quitado fondos establecidos por ley, que han incumplido”, se quejó. (DIB)