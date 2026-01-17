sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026 - 17:38

En la previa de la reforma laboral, un secretario general de la CGT pidió un paro masivo pero como "último recurso"

"Habría que ir a una medida de fuera de tierra, agua y aire", consideró José Giménez, secretario genera de la CGT Misiones.

José Micíades Giménez, secretario general de la CGT Misiones.&nbsp;

José Micíades Giménez, secretario general de la CGT Misiones. 

El Secretario General de la CGT Misiones, José Milciades Giménez, consideró que “habría que ir a una medida de fuerza por tierra, mar y aire”, en un duro mensaje al gobierno nacional poco antes de que comience el debate de la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

Giménez no descartó la posibilidad de un paro nacional, aunque aclaró que sería "la última carta" ante la falta de diálogo. Enfatizó que una medida de fuerza efectiva debería ser total: “Habría que ir a una medida de fuerza de tierra, agua y aire ”.

Giménez aseguró que la gestión actual busca imponer medidas que atentan contra las conquistas históricas del movimiento obrero

Hoy más que nunca estamos ante un atentado de esclavitud, porque lo que pretenden es esclavizar al futuro del país ”, afirmó el dirigente, argumentando que la reforma laboral pone al trabajador en una situación de desventaja absoluta frente al capital.

Según su visión, el modelo de "consensuar directamente" entre empleado y empleador es una trampa que rompe el principio de igual remuneración por igual tarea.

En una entrevista radial, Giménez cuestionó las cifras oficiales de inflación y recordó el impacto de la devaluación inicial de la gestión. “Cuando asume este gobierno, el peso se devalúa en un 100%”, señaló, agregando que la realidad diaria de los trabajadores dista mucho de los números que el Gobierno "le quiere mostrar al mundo".

Sobre el rol de la central sindical, el dirigente misionero reconoció que existen divisiones internas tanto en la política como en los gremios, pero instó a "trabajar espalda con espalda" porque “la patria está en juego

