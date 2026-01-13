Kicillof reúne su núcleo duro en Gesell, con la pelea contra Máximo en el PJ al tope de la agenda

Tal vez por cábala o para aprovechar su estancia en la costa, Axel Kicillof repetirá escenario y encabezará este miércoles la primera reunión del año de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro en el mismo lugar donde comenzó a gestarse: Villa Gesell. Pero esta vez, la agenda no será la misma: a semanas del cierre de listas en el PJ, la disputa partidaria será uno de los ejes de debate.

Kicillof se mudó a la Costa -hace base en la residencia de Chapadmalal- y tiene previsto u n miércoles costero , que arrancará con una recorrida por Mar del Ajó, donde comenzará con las reuniones con representantes de sectores productivos que ya había implementado el año pasado. Pero a esa actividad oficial sumará un cierre de jornada bien político, con la dirigencia el MDF.

Según supo DIB, la iniciativa de la convocatoria surgió de Gustavo Barrera , el intendente local, que volverá a oficiar de anfitrión tal como lo hizo el 29 de enero del año pasado, cuando 35 alcaldes del peronismo bonaerenses produjeron la primera foto política importante del MDF, el espacio peronista en el que Kicillof apoya su estrategia para intentar llegar a la presidencia en 2027.

Será el primer encuentro tras el cierre de 2025 con un plenario en Ensenada, en el que el gobernador lanzó la etapa “federal” de su armado , con un discurso que apuntó a potenciar la acumulación política en el resto de las provincias argentinas. Pero ahora, la agenda se combinará con cuestiones más inmediatas: la pelea por saber quién será el nuevo presidente del PJ provincial tendrá un lugar importante.

El foco en el PJ

“Habrá conversaciones sobre el armado nacional, seguro. Pero lo prioritario será el PJ, porque es lo primero que se va a resolver”, dijo a DIB un dirigente del espacio que participará del encuentro. De acuerdo a lo que supo esta agencia, en el MDF buscan un acuerdo que evite una competencia interna, lo mismo que busca el camporismo. Pero por ahora, están lejos de un acuerdo: ambos sectores vetan el principal candidato de su adversario: Máximo Kirchner y Verónica Magario.

Hoy, los representantes de ambos sectores se pusieron de acuerdo y, a través de una resolución interna, resolvieron la cuestión del padrón que se usará en esos comicios, que incorporará los afiliados a diciembre del año pasado. El documento ya fue girado a la justicia.

El cierre de listas para la elección en el PJ es el 8 de feebrero.

Fuente: Agencia DIB