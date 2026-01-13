Kicillof ofreció 1,5% de aumento sin retroactivo, y los gremios rechazaron: ¿cómo sigue la negociación?

Autoridades bonaerenses con docentes en paritarias.

Tras un insistente reclamo gremial, el gobierno de Axel Kicillof ofreció hoy un aumento salarial del 1,5% a cobrar en enero para los empleados del estado provincial -docentes, administración central, médico y judiciales- pero no hizo ninguna oferta respecto de los dos meses de 2025 -noviembre y diciembre- durante los que no hubo incremento, por lo que todos los gremios lo rechazaron y la negociación entró en cuarto intermedio.

La primera ronda de negociaciones de este año llegó con algo de retraso ya que los gremios se habían reunido el diciembre para intentar cerrar la paritaria del año pasado, que se había congelado con el último aumento de octubre, que los agentes públicos percibieron en noviembre, con 25,9 % de suba para los 10 primeros meses de ese año, contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Ahora, los gremios pretendían un retroactivo para empardar la inflación de noviembre y diciembre 2025 -2,5% y 2,8%, respectivamente- pero el gobierno por ahora no ofertó nada. Tampoco están de acuerdo con el 1,5% para el primer mes de 2026, un porcentaje que parece debajo de la inflación probable si se tiene en cuenta el 2,8% de diciembre y el cambio de metodología en la confección de la canasta básica por parte del INDEC.

¿Cómo sigue la negociación? La negociación -de la que no participaron el ministro de Trabajo, Walter Correa ni su par de Economía Pablo López-, aún no tiene fecha de reinicio, aunque seguirán los contacto informales Una fuente gremial recordó a DIB que para que un eventual acuerdo pueda percibirse en febrero no queda tanto tiempo: “ la semana que viene ya es tarde porque no llegan con los tiempos administrativos para realizar las liquidaciones”.

En ese marco, comenzaron a barajarse posibilidades. Y tal como informó DIB el sábado pasado, una de las que surgen es un cierre por decreto de la negociación 2025. Se recurriría a esa vía porque el número del gobierno para noviembre y diciente sería inferior al que reclaman los gremios. De todos modos, fuentes sindicales indicaron a esta agencia que el Ejecutivo también debería mejorar la propuesta para este mes. Una relación en tensión Los gremios respaldaron a Kicillof a fines del año pasado, cuando la provincia pulseó en la Legislatura para obtener la ley de financiamiento. Aceptaron en ese contexto postergar el reclamo de aumento porque entendieron que sin el endeudamiento contenido en esa norma el financiamiento del incremento se complicaba para la provincia. Pero ahora, con el OK para tomar deuda por US$ 3.680 millones exigen que Provincia otorgue una suba. Fuente: Agencia DIB

