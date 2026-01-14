Fuerte apoyo de Kicillof a la reelección indefinida de intendentes, en la apertura del año del MDF

Axel Kicillof encabezó hoy en Villa Gesell la primera reunión de año del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que integra junto a un grupo de intendentes de la Provincia de cara a la candidatura presidencial en 2027: en el centro de la agenda estuvo la estrategia para expandirse a otras provincias y sumar aliados extra PJ, y el retorno de la reelección indefinida de los jefes comunales.

La reunión tuvo un alto contenido simbólico : se realizó en Villa Gesell (sede, Golf Club), el mismo lugar donde, el verano pasado, un grupo de 35 jefes comunales protagonizaron una foto política que dio existencia pública al MDF como grupo interno en tensión con el cristinismo, y a la vez lanzó la estrategia del desdoblamiento electoral, uno de los ejes de tensión con aquel sector durante todo el año pasado.

Con Gustavo Barreda, el intendente local, como anfitrión, en el encuentro se volvieron a mostrar una confluencia de alcaldes más poderosos de la provincia (Fernando Espinoza, de La Matanza; Fabián Cabliardi, de Berisso, Mario Secco de Ensenada, entre otros), con funcionarios como los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, Infraestructura, Gabriel Katopodis y Desarrollo de la Comunicada, Andrés Larroque.

La posibilidad de impulsar una ley para derogar el límite de dos mandatos consecutivo para los intendentes, que comenzará a regir en 2027, fue uno de los puntos fuertes de la agenda. La vicegobernadora Verónica Magario, lo calificó como un paso “absolutamente necesario” y Kicillof pidió que cada dirigente o sector del peronismo aclare su posición al respecto.

Esa intervención del gobernador dio pie a una interpretación que la consideraba un tiro por elevación al camporismo, ausente en el evento, pero fuentes presentes en el lugar aclararon a DIB que Kicillof no mencionó a ningún sector en particular, a excepción de massismo, respecto del cual dijo que entendía que se opone.

El limite a la relección de los intendentes fue aprobado en 2016 a instancias de la entonces gobernador María Eugencia Vidal, que mantenía una alianza legislativa con Frente Renovador, fuerza que fue una de las que sostuvieron el proyecto. Su aplicación fue prorrogada, pero el limite comienza a correr en 2027, por lo que si sigue vigente, algo más de 80 intendentes (hay peronistas pero también radicales y PRO) perderá la chance de reelegir.

El otro punto de la agenda fue la estrategia para lo que una fuente llamó “la construcción de una agenda amplia y federal en 2026”. Es la intención, de la que viene informando DIB, de ampliar el MDF con acuerdo con el peronismo de otras provincias, para ampliar la base de sustentación política del gobernador y buscar respaldos para la candidatura presidencial. Es un camino que comenzará a recorrer en forma explícita a partir de febrero.

El contraste de modelos con el presidente Javier Milei también se conversó. “La Argentina productiva está en grave estado y necesita que el peronismo vuelva a representar y proponga un programa de desarrollo”, fue la síntesis sobre cómo actuar en ese punto.

Contra lo que se esperaba en la previa, la disputa por la presidencia del PJ bonaerense tuvo un lugar poco destacado: apenas se repasaron las novedades.