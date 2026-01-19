lunes 19 de enero de 2026
19 de enero de 2026 - 20:03

Final feliz para un carpincho que apareció en el Aeroparque Jorge Newbery

El animal fue puesto a resguardo y trasladado en una jaula al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de recibir asistencia sanitaria.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El carpincho es un roedor herbívoro anfibio, que por su tamaño resulta el mayor de los roedores vivientes.

El carpincho es un roedor herbívoro anfibio, que por su tamaño resulta el mayor de los roedores vivientes.

Más noticias
combo letal: un nino en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando
Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar. 

Bastian Jerez fue operado nuevamente: su estado es delicado y permanece en terapia intensiva

El animal fue puesto a resguardo y trasladado en una jaula al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Palermo, con el objetivo de recibir asistencia sanitaria.

Embed

El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) es un roedor herbívoro anfibio, que por su tamaño resulta el mayor de los roedores vivientes. Está presente en gran parte de Sudamérica, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, donde se ha extendido su distribución.

Según describe la Secretaría de Ambiente dependiente de la Jefatura de Gabinete, un ejemplar adulto de carpincho pesa alrededor de 55 Kg y mide más de 1 metro de largo y entre 50 y 62 cm de altura. Es un animal robusto, de cola muy corta y no visible, con un aspecto semejante al de un cobayo gigante.

Posee tronco macizo, cabeza gruesa y pesada, y un hocico truncado y ancho. Los ojos son pequeños, las orejas poco desarrolladas y tiene el labio superior muy hendido. Las patas tienen escasa longitud; las anteriores poseen cuatro dedos y las posteriores tres. Los dedos de ambas extremidades están unidos por una pequeña membrana natatoria. El pelaje es denso, corto y bastante áspero.

carpinchos

El carpincho es herbívoro. Come hierbas palustres, gramíneas y hiervas ribereñas. Se alimenta principalmente durante el atardecer y la noche.

Posee un comportamiento reproductivo del tipo de harén (un macho puede tener varias hembras). El celo se observa en primavera y al momento de parir, el refugio se ubica sobre matorrales densos, llegando a tener de tres a ocho crías.

Es de hábitos apacibles y gregarios. Conforma grupos sociales de entre tres y diez individuos, aunque ese número puede ser mayor, de acuerdo con las condiciones del hábitat, estación del año y densidad poblacional.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando

Bastian Jerez fue operado nuevamente: su estado es delicado y permanece en terapia intensiva

El joven que volcó con un cuatriciclo en Villa Gesell fue trasladado a La Plata

Bragado: dos personas muertas en choque entre dos camionetas en la ruta 46

Bahía Blanca: brutal agresión a una joven árbitra en un partido de fútbol amateur

Operativo de película en San Clemente del Tuyú: robaron una moto, chocaron y los persiguió la policía

La peor tragedia ferroviaria en Argentina: un choque de trenes dejó 236 muertos en 1970

Lo atacó una patota: Alan Bordón, de 20 años, murió tras días de agonía a 6 años del crimen de Báez Sosa

Playas peligrosas: Bastian sigue estable y otro hombre sufrió un accidente en cuatriciclo

La TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Familiares de Alan Bordón piden Justicia por el crimen del joven. 

Lo atacó una patota: Alan Bordón, de 20 años, murió tras días de agonía a 6 años del crimen de Báez Sosa

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando