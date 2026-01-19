Final feliz para un carpincho que apareció en el Aeroparque Jorge Newbery

El carpincho es un roedor herbívoro anfibio, que por su tamaño resulta el mayor de los roedores vivientes.

Un carpincho fue encontrado en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires y, tras la intervención de Defensa Civil, el animal fue rescatado y trasladado al Ecoparque porteño.

El animal fue puesto a resguardo y trasladado en una jaula al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires , ubicado en el barrio de Palermo, con el objetivo de recibir asistencia sanitaria.

El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) es un roedor herbívoro anfibio, que por su tamaño resulta el mayor de los roedores vivientes . Está presente en gran parte de Sudamérica, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, donde se ha extendido su distribución.

Equipos de Defensa Civil de la Ciudad rescataron esta mañana a un carpincho que deambulaba por la zona de Aeroparque. El animal fue puesto a salvo y entregado al Ecoparque para su cuidado. pic.twitter.com/dfSJX1VDzY

Según describe la Secretaría de Ambiente dependiente de la Jefatura de Gabinete, un ejemplar adulto de carpincho pesa alrededor de 55 Kg y mide más de 1 metro de largo y entre 50 y 62 cm de altura. Es un animal robusto, de cola muy corta y no visible, con un aspecto semejante al de un cobayo gigante.

Posee tronco macizo, cabeza gruesa y pesada, y un hocico truncado y ancho. Los ojos son pequeños, las orejas poco desarrolladas y tiene el labio superior muy hendido. Las patas tienen escasa longitud; las anteriores poseen cuatro dedos y las posteriores tres. Los dedos de ambas extremidades están unidos por una pequeña membrana natatoria. El pelaje es denso, corto y bastante áspero.

El carpincho es herbívoro. Come hierbas palustres, gramíneas y hiervas ribereñas. Se alimenta principalmente durante el atardecer y la noche.

Posee un comportamiento reproductivo del tipo de harén (un macho puede tener varias hembras). El celo se observa en primavera y al momento de parir, el refugio se ubica sobre matorrales densos, llegando a tener de tres a ocho crías.

Es de hábitos apacibles y gregarios. Conforma grupos sociales de entre tres y diez individuos, aunque ese número puede ser mayor, de acuerdo con las condiciones del hábitat, estación del año y densidad poblacional.

Fuente: Agencia DIB